Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 6 Ocak'ta Kongre binasına düzenlenen baskının akabinde başşehir Washington'da acil durum ilan edildi.





20 Ocak'ta yapılacak başkanlık devir-teslim töreni öncesinde yeni silahlı protestoların düzenlenebileceğine dair istihbarat raporları olduğu belirtiliyor.





Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Federal Haberalma Teşkilatı (FBI) güvenlik güçlerine, seçilmiş başkan Joe Biden'ın başkanlık görevini teslim alması ve yemin töreni ile bağlantılı silahlı protestoların ve şiddet olaylarının meydana gelebileceği ikazında bulundu.





"17 OCAK'TA YENİ SALDIRI OLABİLİR"





ABC kanalının FBI kaynaklarına dayandırdığı haberinde, silahlı bir grubun cumartesi günü Washington'a gitmek istediği yer aldı.







Twitter da bir süre önce somut silahlı protesto planlarının bulunduğu ikazında bulunmuştu. Twitter'dan verilen bilgiye göre, bu planlar arasında 17 Ocak'ta Kapitol ve Parlamento binasına yeni bir saldırı düzenlemek de bulunuyor.





Güvenlikle ilgili endişelerin büyümesi üzerine ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da 24 Ocak'a kadar sürecek "acil durum" ilan etti. Kararın şehir yönetiminin olağanüstü bir durumda federal mercilerden yardım isteyebilmesi için gerekli bir işlem olduğuna işaret ediliyor.





Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser şimdiden şehrin güvenliği için yardım isterken, ABD İç Güvenlik Bakanlığı tedbirlerin çarşamba gününden itibaren artırılacağını duyurdu.





15 BİN ASKER KONUŞLANDIRILACAK





Önemli bölgelerin kapatılmasını da kapsayan acil durum önlemleri 19 Ocak'ta yürürlüğe girecek. Ayrıca ABD Ulusal Muhafız Birlikleri'nin 15 bin güvenlik gücünü Washington'a göndereceği bildirildi.





Devir-teslim sırasında ise güvenlikten istihbarat birimleri sorumlu olacak. Ekibin başındaki isim Ajan Michael Plati törenin Kapitol binasında geçen hafta şiddet olaylarının meydana geldiği yerde düzenleneceğini söyledi.





Plati iki olayın birbirinden güvenlik açısından çok farklı olduğunu vurguladı. Başkanlık devir-teslim töreni ABD'de polis, Pentagon, iç güvenlik ve bölge polisi arasında iletişim, finansman ve hazırlık sürecinin birlikte yönetildiği "ulusal güvenlik etkinliği" olarak değerlendiriliyor.



