Samanyolu Haber /Dünya / Washington'da Gazze rahatsızlığı: Bir diplomat daha istifa etti /29 Mayıs 2024 09:16

Washington'da Gazze rahatsızlığı: Bir diplomat daha istifa etti

Uluslararası kamuoyunun tepkisine rağmen İsrail'in Filistin'de uyguladığı şiddet durmak bilmezken bu durum Washington'da tansiyonu yükseltti.

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Dün gece Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby yaptığı açıklamada İsrail'in Refah'ta yerinden edilmiş sivillerin kaldığı kampa düzenlediği saldırı hakkında "yürek burkan" yorumunu yapsa da İsrail'in ABD'nin kırmızı çizgisini geçmediğini söylemesine tepkiler büyüyor...

İsrail'i zaman zaman hafif bir şekilde eleştiren ve geri kalan süreçte İsrail'e destek mesajları veren Washington'da ise üst düzey isimler arasında bir huzursuzluk yaşanıyor... ABD'nin saygın gazetelerinden Washington Post son dönemde çok sayıda üst düzey ismin istifa ettiğini duyurdu. Gazete, dün Stacy Gilbert isimli ABD Dışişleri Bakanlığı'nda görevli üst düzey diplomatın istifa ettiğini aktardı. Gilbert'ın meslektaşlarına Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail'in Gazze'ye yardımı engellemediği sonucuna varmasının yanlış olduğunu duyuran gazete Gilbert'ın çok deneyimli olduğunu yazdı.
 
Gilbert'ın İsrail'in Gazze'ye insani yardımı engellemediğini iddia eden ve kısa süre önce yayınlanan bir ABD hükümet raporuyla ilgili anlaşmazlıkları gerekçe göstererek istifa ettiği kaydedildi.

İstifa nedeni, Biden yönetiminin İsrail'e milyarlarca dolarlık silah göndermeye devam etmesini haklı çıkarmak için dayandığı tartışmalı rapora tepkiyi dile getiren Gilbert konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

EKİM AYINDAN BERİ İSTİFALAR DEVAM EDİYOR

Washington Post'a konuşan bir ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Biz farklı görüşleri hoş karşılıyoruz ve bunların bizi güçlendirdiğine inanıyoruz" ifadesini kullandı. ABD medyası, Gilbert'tan üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı personeli olan Josh Paul'un da ABD'nin Gazze'de yaşananlara sessiz kalması yüzünden istifa ettiğini hatırlattı.

Ekim ayından beri Washington'da insan hakları konusunda çalışan Annelle Sheline ve Dışişleri Bakanlığı'nın Arapça Sözcüsü Hala Rharitt gibi isimler istifa etmişti. Öte yandan Washington Post, yönetim içerisinde huzursuzluğun devam ettiğini ve birçok ismin de Washington'ın tutumundan rahatsızlık duyulduğunu açıkça söylediği belirtildi.

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