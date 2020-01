SİTENE EKLE

<iframe width="650" height="385" src="http://www.shaber3.com/web-tv/embed/24984/650/" allowfullscreen frameborder="0"></iframe><br/><p><a href="http://www.shaber3.com/web-tv/dunyayi-iyilik-kurtaracak-time-to-help-24984-video-haberi/" target="_blank" title="'Dünyayı İyilik Kurtaracak' Time to Help!">'Dünyayı İyilik Kurtaracak' Time to Help! </a> | <a href="http://www.shaber3.com/web-tv/" target="_blank" title="Samanyolu Haber">Samanyolu Haber</a></p>