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Hak arayışı için yürümek Hizmet prensiplerine aykırı mıdır?

24 Haziran 2022 Cuma günü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde adalet için bir yürüyüşü bu videonun konusunu oluşturuyor. Yürüşün sebebi Türkiye'de haksız yere tutuklanan ve tutukluluğu devam eden Hizmet mensubu insanlara yapılan haksızlıklar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde normal süresi içinde bu insanların dosyalarına işlem yapılmamasından doğan adaletsizlik. Hak arayışı için yürümek Hizmet prensiplerine aykırı mıdır? Bu videoda "Sokakta bir şey kaybetmedik ki, sokakta arayalım." anlayışı ile yürüyüşlere ve sokak hareketlerine girmeyen Hizmet mensuplarının adalet için AİHM önünde yapacağı yürüyüş Temel Prensipler açısından ele alınıp inceleniyor. Milli Görüş mensupları ve diğer İslamcı hareketler tarafından yetmişli yıllarda okul boykotları ve. yürüyüşlere katılmayan Hizmet mensupları şimdi neden yürüyorlar? Sorusunun cevabı aranıyor.

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    • 23 Haz 2022 21:24

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