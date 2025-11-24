Samanyolu Haber /Gündem / Weltanwälte e. V.'den İnsan Hakları Günü paneli /24 Kasım 2025 15:21

Weltanwälte e. V.'den İnsan Hakları Günü paneli

Weltanwälte e. V., “İnsan Hakları Günü” kapsamında Türkiye’de insan haklarının güncel durumunun ele alınacağı özel bir oturum düzenliyor.

SHABER3.COM

6 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 14.00–16.00 arasında Porz Belediye Binası’nda (Rathaus Porz) gerçekleştirilecek etkinlik, hem hukuk çevreleri hem de insan hakları savunucuları için önemli bir buluşma niteliği taşıyor.


“Türkiye’de İnsan Hakları 2025 – Bir Dönemin Analizi: ‘Gücü Sınırsız, Hukuku Sessiz’” başlığıyla yapılacak panelde, Türkiye’de hukuk devleti ilkesinin zayıfladığı ve temel hakların sistematik biçimde ihlal edildiği iddia edilen dönem kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Konuşmacılar, hem ulusal hem de uluslararası hukuk perspektifinden analizler sunacak.

Etkinliğin konukları arasında, İngiltere’de ceza hukuku ve insan hakları alanında uzman Kevin Dent KC ile Ankara ve Brüksel barolarına kayıtlı avukat ve “The Arrested Lawyers” girişiminin kurucusu Ali Yıldız yer alıyor.

Program, panelin yanı sıra müzik dinletisi, resim ve afiş sergisi ile kokteyl eşliğinde sohbet bölümlerini de içeriyor. Organizasyon yetkilileri, insan haklarına ilgi duyan tüm katılımcıları etkinliğe davet ederek, oturumun ücretsiz ve kayıt gerektirmediğini hatırlattı.

Weltanwälte e. V. tarafından düzenlenen bu etkinlik, insan hakları alanında güncel tartışmaların kamuoyuna aktarılması açısından önemli bir platform sunmayı amaçlıyor.

