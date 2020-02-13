WhatsApp 2 milyar kullanıcıya ulaştı: Ne kadar güvenli?

2014 yılında Facebook tarafından satın alınan mesajlaşma uygulaması gelişmeyi resmi internet sitesinden duyururken görüşme ve yazışmaların gizliliğini korumak için güçlü bir şifreleme altyapısı kullandıklarına özellikle vurgu yaptı.





Euronews'te yer alan habere göre WhatsApp kullanılarak gönderilen her bir mesajın koşulsuz olarak uçtan uca şifreleme ile korunduğunu belirten şirket açıklamasında "güçlü şifreleme, WhatsApp üzerinden gönderdiğiniz bilgileri güvende tutan ve sizi bilgisayar korsanlarından ve suçlulardan korumaya yardımcı olan kırılmaz dijital bir kilit gibi çalışır. Mesajlar yalnızca telefonunuzda tutulur ve biz dahil başka hiç kimse mesajlarınızı okuyamaz veya çağrılarınızı dinleyemez," ifadelerini kullandı.





WhatsApp'ın uyguladığı uçtan uca şifreleme teknolojisi çoğu zaman kolluk kuvvetlerinin mahkeme emri olmasına rağmen kullanıcı bilgilerine erişmesine olanak tanımıyor. Facebook bu teknolojiyi Messenger ve Instagram gibi diğer uygulamalarında da kullanmayı planlıyor.



