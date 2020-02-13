Samanyolu Haber /Dünya / WhatsApp 2 milyar kullanıcıya ulaştı: Ne kadar güvenli? /13 Şubat 2020 11:15

WhatsApp 2 milyar kullanıcıya ulaştı: Ne kadar güvenli?

Internet üzerinden mesajlaşma, sesli ve görüntülü konuşma servisi WhatsApp dünya genelinde kullanıcı sayısının 2 milyarı aştığını duyurdu.

SHABER3.COM

2014 yılında Facebook tarafından satın alınan mesajlaşma uygulaması gelişmeyi resmi internet sitesinden duyururken görüşme ve yazışmaların gizliliğini korumak için güçlü bir şifreleme altyapısı kullandıklarına özellikle vurgu yaptı.

Euronews'te yer alan habere göre WhatsApp kullanılarak gönderilen her bir mesajın koşulsuz olarak uçtan uca şifreleme ile korunduğunu belirten şirket açıklamasında "güçlü şifreleme, WhatsApp üzerinden gönderdiğiniz bilgileri güvende tutan ve sizi bilgisayar korsanlarından ve suçlulardan korumaya yardımcı olan kırılmaz dijital bir kilit gibi çalışır. Mesajlar yalnızca telefonunuzda tutulur ve biz dahil başka hiç kimse mesajlarınızı okuyamaz veya çağrılarınızı dinleyemez," ifadelerini kullandı.

WhatsApp'ın uyguladığı uçtan uca şifreleme teknolojisi çoğu zaman kolluk kuvvetlerinin mahkeme emri olmasına rağmen kullanıcı bilgilerine erişmesine olanak tanımıyor. Facebook bu teknolojiyi Messenger ve Instagram gibi diğer uygulamalarında da kullanmayı planlıyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber WhatsApp 2 milyar kullanıcıya ulaştı: Ne kadar güvenli? Sonraki Haber >>

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Bir Nefes

Bir Nefes

Astranot uzaya çöp atarken...

Astranot uzaya çöp atarken...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:58:08