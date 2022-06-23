Samanyolu Haber /Gündem / WhatsApp, 3 yeni özelliğini daha resmen duyurdu /23 Haziran 2022 11:48

WhatsApp, 3 yeni özelliğini daha resmen duyurdu

WhatsApp bu aralar resmen kendini yeniliğe adamış gibi görünüyor. Neredeyse her hafta karşımıza bir başka özellikle çıkan Amerikalı teknoloji devi, son zamanlarda daha çok grup sohbetlerine yönelmiş gibi duruyor.

SHABER3.COM

Hatırlanacağı üzere bu kategoriye ilişkin ilk önemli hamlesini grup kullanıcı sayısını arttırarak yapan WhatsApp, daha sonra ise gruplara katılım için yönetici onayı uygulamasını getirmişti.

WhatsApp’ın yeni duyurduğu 3 özellik de yine grup kullanıcılarını ilgilendirirken, bu defa hitap edilen kitle yazılı mesajlaşma değil sesli iletişim olacak.

WhatsApp’tan yapılan açıklamaya göre, bundan sonra kullanıcılar grup üyeleriyle gerçekleştirdiği sesli aramalarda diledikleri kişinin sesini kısabilecekler. Yani bir diğer ifadeyle, dinlemek istenmeyen kişinin doğrudan sessize alınması artık mümkün.

Benzer durum görüntülü konuşmalar için de geçerli olacak. Her ne kadar şu an için görüntüye yönelik bir uygulama yoksa da, WhatsApp kullanıcıların toplu görüntülü konuşmalarda istedikleri kişinin sesini kısabilecekler.

Amerikalı teknoloji devi tarafından grup kullanıcıları için getirilen son yeni özellik ise, bir hayli kritik. Artık WhatsApp kullanıcıları bir taraftan grup üzerinden sesli ya da görüntülü konuşma yaparken, diğer taraftan ise istedikleri kişi ile özelden sohbet edebilecekler.

Görüldüğü üzere ünlü teknoloji devi, rakiplerinin gerisinde kalmamak için elinden gelenin fazlasını yapıyor. Tabi doğal olarak sektörün lideri konumunu koruyarak bu çalışmalarının karşılığını fazlasıyla aldığını da söyleyelim.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber WhatsApp, 3 yeni özelliğini daha resmen duyurdu Sonraki Haber >>

Eyleme Çağrı

Eyleme Çağrı

AKP'li Kurtulmuş'tan canlı yayında geri vites

AKP'li Kurtulmuş'tan canlı yayında geri vites

AIHM önünde yapılacak eylem neden önemli?

AIHM önünde yapılacak eylem neden önemli?

Nurullah Albayrak: AİHM'den tek istediğimiz görevini yaoması

Nurullah Albayrak: AİHM'den tek istediğimiz görevini yaoması

AIHM, gazetecilerle ilgili kararlarını bir an önce vermeli

AIHM, gazetecilerle ilgili kararlarını bir an önce vermeli

AİHM'e "artık yeter" demek için buluşuyorlar

AİHM'e

AİHM'e "artık yeter" demek için buluşuyorlar

AİHM'e

Erdoğan Rejimi'nin Türkiye dışındaki pis işleri

Erdoğan Rejimi'nin Türkiye dışındaki pis işleri

Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alınamıyor

Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alınamıyor

Mersin Limanı'na giden 845 kilo kokain yakalandı

Mersin Limanı'na giden 845 kilo kokain yakalandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:38:28