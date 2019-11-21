Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp, 400 bin kişiyi engelledi /21 Kasım 2019 12:36

WhatsApp, 400 bin kişiyi engelledi

Brezilya’da 2018 yılında yapılan seçimlere, sosyal medyada yayılan sahte haberler damgasını vururken WhatsApp da bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

SHABER3.COM



Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması, bu kapsamda 400 binden fazla hesabı yasaklandığını duyurdu. 

Ülkede yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yanlış bilgilerin yayıldığına dair bilgiler bir süredir araştırılıyordu.

Shiftdelete'de yer alan habere göre, sahte haberler sayesinde hangi adayların fayda gördüğü ya da hangi adayların zarar gördüğüne dair ise bir detay yer almıyor.

WhatsApp aynı zamanda, herhangi bir uygulamanın ya da robotun toplu mesaj göndermesinin, izinsiz mesajlar atılmasının ve gruplar oluşturulmasının engellendiğini belirtti.

WhatsApp‘ın şifreli bir platform olduğunu söyleyen şirket, “Otomatik ve toplu mesajlaşma etkinliklerine karşı aldığımız kararlar, mesajlaşma içeriğini değil hesap davranışlarını hedef alıyor” diyor.

Öte yandan, viral mesajların yayılmasını sınırlandırmak için uygulamanın geliştirildiği de aktarılan bilgiler arasında...

WhatsApp'in bu adımı, Facebook gibi sosyal medya devlerinin de 2020 ABD seçimlerindeki etkilerini azaltmak için çalışmalar yapmasıyla paralel doğrultuda. Ancak, birçok kişi bunu azaltmak için çok daha fazla çalışma yapılması gerektiğini düşünüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber WhatsApp, 400 bin kişiyi engelledi Sonraki Haber >>

Mecliste gergin dakikalar

Mecliste gergin dakikalar

"Sen susarsan çocuklar hapiste büyür".

Tutsak bebekler için

Tutsak bebekler için

Saha bir anda karıştı, hakemleri polis kurtardı!

Saha bir anda karıştı, hakemleri polis kurtardı!

''Beni tutuklayan hakim daha sonra intihar teşebbüsünde bulundu''

''Beni tutuklayan hakim daha sonra intihar teşebbüsünde bulundu''

Kul Hakkıyla ilgili önemli uyarı!

Kul Hakkıyla ilgili önemli uyarı!

MHP 1 yıl içinde neden çark etti ?

MHP 1 yıl içinde neden çark etti ?

30 yıl sigara içmiş birinin akciğerleri!

30 yıl sigara içmiş birinin akciğerleri!

Bahçeli 50 gün sonra Meclis'te: Oldukça zayıflamış

Bahçeli 50 gün sonra Meclis'te: Oldukça zayıflamış

AKP'li iki isim kumarhanede!

AKP'li iki isim kumarhanede!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:09:02