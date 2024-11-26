WhatsApp artık bu cep telefonlarında çalışmayacak

Meta şirketinin en popüler uygulaması hiç şüphesiz hemen herkesin kullandığı WhatsApp'tır. Piyasadaki en güçlü model cep telefonlarından giriş düzeydeki cep telefonlarına kadar desteklenen bu uygulama ile günlük işler çok rahat bir şekilde halledilirken aile ve arkadaşlar arasındaki iletişim bu sayede kolaylıkla halledilebiliyor.
WhatsApp, 2024 yılı geride kalırken Android ve iOS cihazlardaki bazı modellere desteğini çekme kararı aldığını resmi web sitesinden yayınladı. Buna göre 45 modelin desteği 2024 yılının sonunda tamamen kesilecek.
Bu modeller arasında iPhone ve Samsung markalarının modelleri de yer alıyor. Uygulama artık Android 5.0 ve üzeri sürümler ve iOS 12 ve üzeri sürümler ile çalışabileceğini açıkladı. Yayınlanan listede sizin de cep telefonunuz varsa yeni bir modele geçmeniz gerekecek.
İŞTE 2025 YILINDA WHATSAPP'IN DESTEĞİNİ ÇEKECEĞİ CEP TELEFON MODELLERİ
APPLE
iPhone 5
iPhone 5C
iPhone 6
iPhone 6S Plus
iPhone 6S
iPhone SE (1. Nesil)
SAMSUNG
Samsung Galaxy Ace Plus
Samsung Galaxy Core
Samsung Galaxy Express 2
Samsung Galaxy Grand
Samsung Galaxy Note 3 N9005 LTE
Samsung Galaxy Note 3 Neo LTE+
Samsung Galaxy S 19500
Samsung Galaxy S3 Mini VE
Samsung Galaxy S4 Active
Samsung Galaxy S4 Mini I9190
Samsung Galaxy S4 Mini I9192 Duos
Samsung Galaxy S4 Mini I9195 LTE
Samsung Galaxy S4 Zoom
HUAWEİ
Ascend P6 S
Ascend G525
Huawei C199
Huawei GX1S
Huawei Y625
LG
Optimus 4X HD P880
Optimus G
Optimus G Pro
Optimus L7
MOTOROLA
Moto G
Moto X
LENOVO
Lenovo 46600
Lenovo A858T
Lenovo P70
Lenovo S890
SONY
Xperia Z1
Xperia E3
Xperia M
AYRICA
Lenovo A820
Faea F1
THL W8
Archos 53 Platinum
Wiko Cink Five
Wiko Darknight
ZTE V956
ZTE UMI X2
ZTE Grand S Flex
ZTE Grand Memo
Bu cep telefon modellerinden birisine sahipseniz WhatsApp'ı kullanabilmek için cep telefon modelinizi yükseltmeniz gerekecek.