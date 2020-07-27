Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp beklenen özelliği devreye sokuyor /27 Temmuz 2020 19:44

WhatsApp beklenen özelliği devreye sokuyor

Popüler mesajlaşma programı WhatsApp, kullanıcıların yıllardır merakla beklediği özelliği sonunda devreye sokuyor.

SHABER3.COM

WhatsApp, yakında yeni bir özellik sunacak. Sızan bilgilere göre artık aynı WhatsApp hesabınızı birden fazla cihazda kullanabileceksiniz.

WhatsApp'ı diğer mesajlaşma uygulamalarından ayıran en büyük özellik, hesabınızın bir kullanıcı adı ve şifre yerine fiziksel cihazınıza ve telefon numaranıza bağlı olmasıydı. Ancak gelen haberlere göre şirket bu durumu esnetmeye hazırlanıyor.

WABetaInfo'nun haberine göre Facebook, kullanıcıların birden fazla cihazı (4'e kadar) aynı WhatsApp hesabına bağlamalarına izin verecek bir kullanıcı arayüzü üzerinde çalışıyor. Yayınlanan yeni ekran görüntülerinde bu özellikle ilgili seçenekler yer alıyor ve doğrulamanın ise SMS yoluyla gönderilecek olan bir kod ile sağlanacağı belirtildi.



Bu gelişme ile birlikte kullanıcılar WhatsApp hesaplarını diğer cihazları üzerinden de kolayca kontrol edebilecekler.

Şimdilik deneme aşamasında olan özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman açılacağına dair bir bilgi mevcut değil. Ancak çok da uzun bir süre olmayacağı düşünülüyor.
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