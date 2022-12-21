Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp 'Benden sil' kazalarına çare buldu /21 Aralık 2022 13:05

WhatsApp 'Benden sil' kazalarına çare buldu

WhatsApp yöneticisi Will Cathcart, uygulamada yanlışlıkla silinen mesajları geri almayı sağlayan yeni bir özellik getirdiklerini duyurdu.

SHABER3.COM

Mesajlaşma uygulamasında gönderilen mesajlar iki farklı yöntemle siliniyor. Bunlardan birisi mesajı konuşmadaki tüm kişilerden silinebildiği “herkesten sil”; diğeri ise sadece mesajı atan kişinin ekranından silinebildiği “benden sil” özelliği.

Ancak kullanıcılar, bir arkadaşlarına veya bir gruba yanlışlıkla mesaj attıklarında, bunu 'herkesten sil' özelliği yerine  “benden sil” özelliği ile silerse, hatalı mesajın diğer kişilerden de silinmesini sağlamanın bir yolu yoktu.

Bunu sağlamak için gruba 'az önce yanlışlıkla attığım mesajı benden sil diyerek sildim, lütfen bunu sizler de telefonlarınızdan siler misiniz?' gibi tuhaf istekler yollamak gerekebiliyordu.

Cathcart, yeni özellik ile buna bir çare bulduklarını söyledi.

Yeni özellikle beraber mesajı “kendim için sil” özelliği ile sildiğinizde ekranda beş saniye boyunca “geri al” seçeneği çıkacak. Bu butona basıldığında ise geri getirilen mesaj, istenirse daha sonra “herkes için” de silinebilecek.

Ancak mesaj “herkesten sil” özelliği ile silinmişse, o mesajı geri yüklemenin hâlâ bir yolu yok.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber WhatsApp 'Benden sil' kazalarına çare buldu Sonraki Haber >>

Soylu Meclis'e Trollerini getirmiş

Soylu Meclis'e Trollerini getirmiş

Bülent Keneş, MC Ana Haber'e konuk oldu

Bülent Keneş, MC Ana Haber'e konuk oldu

Bülent Keneş’i asıl isteyen kim? Gülru Gezer kim ve ne yapmak istiyor?

Bülent Keneş’i asıl isteyen kim? Gülru Gezer kim ve ne yapmak istiyor?

Polislerin HDP’li Encü’ye tokat görüntüsünü silme ‘telaşı’

Polislerin HDP’li Encü’ye tokat görüntüsünü silme ‘telaşı’

Kira artışından şikayet eden esnafa bakın ne dedi!

Kira artışından şikayet eden esnafa bakın ne dedi!

Alman ordusunda şimdi de Puma skandalı

Alman ordusunda şimdi de Puma skandalı

Ev kamerasına yansıyan deprem anı

Ev kamerasına yansıyan deprem anı

'Karar onaylanırsa İmamoğlu’nu açığa alırım'

'Karar onaylanırsa İmamoğlu’nu açığa alırım'

Macron Katar'da tribündeydi

Macron Katar'da tribündeydi

Polis, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye tokat attı

Polis, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye tokat attı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:14:09