WhatsApp 'Benden sil' kazalarına çare buldu





Bunu sağlamak için gruba 'az önce yanlışlıkla attığım mesajı benden sil diyerek sildim, lütfen bunu sizler de telefonlarınızdan siler misiniz?' gibi tuhaf istekler yollamak gerekebiliyordu.







Mesajlaşma uygulamasında gönderilen mesajlar iki farklı yöntemle siliniyor. Bunlardan birisi mesajı konuşmadaki tüm kişilerden silinebildiği “herkesten sil”; diğeri ise sadece mesajı atan kişinin ekranından silinebildiği “benden sil” özelliği.Ancak kullanıcılar, bir arkadaşlarına veya bir gruba yanlışlıkla mesaj attıklarında, bunu 'herkesten sil' özelliği yerine “benden sil” özelliği ile silerse, hatalı mesajın diğer kişilerden de silinmesini sağlamanın bir yolu yoktu.Cathcart, yeni özellik ile buna bir çare bulduklarını söyledi.Yeni özellikle beraber mesajı “kendim için sil” özelliği ile sildiğinizde ekranda beş saniye boyunca “geri al” seçeneği çıkacak. Bu butona basıldığında ise geri getirilen mesaj, istenirse daha sonra “herkes için” de silinebilecek.Ancak mesaj “herkesten sil” özelliği ile silinmişse, o mesajı geri yüklemenin hâlâ bir yolu yok.