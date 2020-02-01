Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp çok tehlikeli! /01 Şubat 2020 21:02

WhatsApp çok tehlikeli!

Telegram’ın kurucusu Pavel Durov oldukça iğneleyici bir blog yazısıyla Facebook'a ait WhatsApp uygulamasını hedef aldı.

SHABER3.COM

Telegram’ın kurucu Pavel Durov, WhatsApp kullanmanın tehlikeli olduğunu dile getirdi.

Facebook’un sahibi olduğu, dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın güvenilirliği her geçen gün daha da sorgulanır hâle geliyor. 

TELEGRAM'IN KURUCUSU WHATSAPP UYGULAMASINI HEDEF ALDI

Özellikle Amerikalı milyarder Jeff Bezos’un da mesajlarının ele geçirilmesi, kullanıcıların kafalarındaki soru işaretlerinin sayısını artırdı. 

Telegram’ın kurucusu Pavel Durov da oldukça iğneleyici bir blog yazısıyla WhatsApp'ı hedef aldı. 

Durov, Facebook’un sahibi olduğu WhatsApp’ın kullanımının 'tehlikeli' olduğunu dile getirdi. 

"UÇTAN UCA ŞİFRELEME TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL"

Durov, kaleme aldığı blog yazısında WhatsApp’ın kullandığı uçtan uca şifrelemenin tek başına yeterli olmadığını iddia etti. 

Durov, “WhatsApp, ‘uçtan uca şifreleme’ kelimesini, tek başına tüm iletişimi güvenli hâle getirecek sihirli kelimelermiş gibi kullanıyor ancak bu teknoloji, tek başına güvenliği sağlayacak bir sihirli değnek değil.” ifadelerini kullandı.

İddialarını daha ileri taşıyan Durov; WhatsApp’ın güvenlik açıklarının yerel güvenlik güçlerinin kullanması için bilerek yerleştirildiğini, böylece İran ve Rusya gibi ülkelerle iş yapılabildiğini söyledi. 

Aynı kuvvetlerin Telegram’a da geldiğini ancak kendilerinin bu yaklaşımı kabul etmediklerini dile getiren Durov, “Sonuç olarak WhatsApp’ın yetkilileriyle hiçbir sorun yaşamadığı ülkelerde Telegram engellendi.” dedi.

"JEF BEZOS ŞANTAJA UĞRAMAZDI"

Telegram’ın aksine WhatsApp’ın kaynak kodunun açık olmadığını, dolayısıyla şirketin şifreleme işlemlerinin nasıl çalıştığını görmenin imkânsız olduğunu dile getiren Durov, "Bezos, WhatsApp yerine Telegram’a güvenseydi şantaja uğramazdı" ifadelerini kullandı.

Durov’un iddialarının spekülasyona dayandığını ve söylediklerini doğrulayacak kesin deliller olmadığını da söylemek gerekiyor. 

Ayrıca Telegram’ın da güvenlik konusunda açıkları olduğu daha önce ortaya çıkmıştı. 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) tarafından yapılan bir araştırmada, uygulamanın Secret Chat gibi gizlilik odaklı özelliklerinde açıklar olduğu ortaya konulmuştu.

Facebook'a ait WhatsApp anlık mesajlaşma uygulamasını 2,3 milyar kişi kullanıyor.

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