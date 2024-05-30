Samanyolu Haber /Teknoloji / Whatsapp çöktü! /30 Mayıs 2024 15:11

Whatsapp çöktü!

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp’ta erişim sorunu yaşanıyor. Mesaj göndermeye çalışıldığında ‘bağlanıyor’ uyarısı ile karşılaşan kullanıcılar Whatsapp’ın neden çöktüğünü merak ediyor. Peki, Whatsapp çöktü mü? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor?

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Türkiye’nin ve dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulama Whatsapp çöktü mü sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. 30 Mayıs 2024 gününde milyonlarca WhatsApp kullanıcısı, alıştıkları iletişim devinin çökmesiyle şaşkına döndü. Popüler mesajlaşma platformu, beklenmedik bir arıza nedeniyle erişilemez hale geldi.

RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

WhatsApp yetkililerinden henüz resmi bir açıklama gelmediği ve bu nedenle bir çökme meydana gelmediği bilinmektedir. Mesajlarınız iletilmiyorsa uygulamanızın güncelleştirmelerini kontrol edebilir, bölgenizdeki internet altyapısından kaynaklanan bir sorun ya da yoğunluk nedeniyle de böyle bir hatayla da karşılaşıyor olabilirsiniz.
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