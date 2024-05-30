Türkiye’nin ve dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulama Whatsapp çöktü mü sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. 30 Mayıs 2024 gününde milyonlarca WhatsApp kullanıcısı, alıştıkları iletişim devinin çökmesiyle şaşkına döndü. Popüler mesajlaşma platformu, beklenmedik bir arıza nedeniyle erişilemez hale geldi.



RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ



WhatsApp yetkililerinden henüz resmi bir açıklama gelmediği ve bu nedenle bir çökme meydana gelmediği bilinmektedir. Mesajlarınız iletilmiyorsa uygulamanızın güncelleştirmelerini kontrol edebilir, bölgenizdeki internet altyapısından kaynaklanan bir sorun ya da yoğunluk nedeniyle de böyle bir hatayla da karşılaşıyor olabilirsiniz.

