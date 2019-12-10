Samanyolu Haber /Teknoloji / Whatsapp dönemi bazı modellerde bitiyor /10 Aralık 2019 19:30

Whatsapp dönemi bazı modellerde bitiyor

Yeni yılda hiçbir Windows Mobile kullanıcısı artık Whatsapp'a erişemeyecek. Whatsapp, bazı iPhone modellerinde de kullanılamayacak.

SHABER3.COM

Haberleşme uygulaması Whatsapp, yeni yılda birçok telefon ve işletim sisteminde desteğini keseceğini açıkladı. Buna göre, 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren Windows Phone, iOS 8 ve daha altındaki işletim sistemlerine sahip cep telefonları artık Whatsapp kullanamayacak.
 
Hali hazırda bazı Windows Phone sistemli telefonlar Whatsapp kullanabiliyor fakat artık tüm modellerde Whatsapp dönemi sona erecek. Ayrıca, iPhone (ilk jenerasyon), iPhone 3G, iPhone 3G S, iPhone 4 ve iPhone 4S’te artık Whatsapp kullanılamayacak.

ANDROID DE ETKİLENECEK

1 Şubat 2020‘den itibaren ise Android 2.3.7 ve daha eski sürümünü kullanan telefonlarda kullanıcılar artık yeni hesap oluşturamayacak ve mevcut hesaplarını doğrulayamayacaklar.
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