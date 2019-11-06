Samanyolu Haber /Teknoloji / Telegram'a hücum /06 Kasım 2019 19:01

Telegram'a hücum

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkede milyonlarca kullanıcı WhatsApp uygulamasından vazgeçti. Kullanıcı kaybında "yazışmaların takip edildiğine" dair skandalın ortaya çıkması etkili oldu.

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Dünyanın en güvenli mesajlaşma programı olarak tanıtılan Whatsapp'nin İsrailli yazılım şirketi NSO tarafından kırılıp, çok sayıda kişinin yazışmalarının takip edildiğinin ortaya çıkması büyük paniğe sebep oldu. 

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkede milyonlarca kullanıcı skandalın ortaya çıkmasından sonra WhatsApp uygulamasını kullanmayı bıraktı.

AVRUPA'DA RESMİ DAİRELERDE YASAKLANDI

Almanya başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde resmi dairelerde çalışanların WhatsApp kullanması yasaklanıyor.

WhatsApp uygulamasını bırakan kullanıcılar Rus yazılımcı Pavel Durov'un Telegram'ını kullanmaya başladı. Telegram kullanıcı sayısının 1 milyar 200 milyonu geçtiği iddia ediliyor. 

Yeni kullanıcılara verilen kimliklere bakıldığında 1 milyonlu rakamlar görülüyor.

WHATSAPP İÇİN ÇETİN CEVİZ: TELEGRAM

Telegram, Facebook’un satın aldığı WhatsApp uygulamasının bir numaralı rakibi. 

İki aşamalı şifreleme kullanan uygulama, diğer mesajlaşma hizmetlerine göre daha hızlı ve daha güvenli olduğu iddiasında.

Kullanıcılar, uygulama üzerinden arkadaşlarıyla mesajlaşarak birbirlerine dosya gönderebiliyor, 200 üyeye kadar grup konuşmaları oluşturabiliyor. Mesajların kendi kendini imha edebilme özelliği de var.

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