WhatsApp’e ‘tatil modu’ özelliği geliyor

Bu özellik, arşive eklenmiş bir sohbete mesaj geldiğinde, bu sohbetin yok sayılarak bildirim gönderilmemesini ve ana sayfaya düşmemesini sağlıyor.







Web Tekno’nun haberine göre WhatsApp'in Android beta sürümü güncellendi. Yeni güncellemeyle birlikte yeni bir özellik de ortaya çıktı.





WhatsApp’te daha önce arşivlenmiş sohbetler bildirimlerin yok sayılmasını sağlıyordu. Ancak bu özellik daha sonra ortadan kalkmıştı. Şimdi ise “tatil modu” özelliğiyle yeniden kullanıcıların hizmetine sunuldu.





Mevcut durumda WhatsApp'taki arşivlenmiş sohbetlere bir mesaj geldiğinde bu mesajın bildirimi görünüyordu. Ayrıca söz konusu mesaj, arşivlenmiş klasörden de ana klasöre geliyordu. Yeni “tatil modu” özelliğiyle artık böyle bir durum gerçekleşmeyecek. İlgili mesaj, arşivlenmiş klasöründen de çıkmayacak.





Bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz net değil.



