Samanyolu Haber /Dünya / WhatsApp e-ticarete giriyor... Uygulamadan alışveriş yapılabilecek /23 Ekim 2020 10:42

WhatsApp e-ticarete giriyor... Uygulamadan alışveriş yapılabilecek

Dünya genelinde yüz milyonlarca kişi tarafından kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uygulama içinde alışveriş yapmaya imkan kılacak bir güncelleme üzerinde çalışıyor.

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Facebook tarafından 2014 yılında satın alınan uygulamadaki güncellemeyle kullanıcılar doğrudan "Facebook Shops" ismi verilen mağazalara ulaşarak alışveriş yapabilecek.

Euronews'te yer alan haberde, WhatsApp yöneticilerinden Matt Idema, yeni özelliğin bu yıl içerisinde kullanıma gireceğini duyurdu. Şirket bu sayede ücretsiz olan uygulamasından gelir elde edebilmeyi umuyor.

Hosting hizmetleri de verilecek

WhatsApp ayrıca, müşterilerle mesajlaşmak için uygulamayı kullanan satıcılara, bu mesajları saklayabilecekleri bir hosting hizmeti de sunmaya hazırlanıyor.

Söz konusu hizmet her ne kadar ücretsiz olarak sunulsa da WhatsApp, firmaların paralı hizmetlere daha fazla geçiş yapmasını bekliyor. WhatsApp'ın paralı hizmetlerini kullanan şirketler, müşterilere gönderilen mesaj başına 0,5 ila 9 cent ödüyor.

Hosting servisinin önümüzdeki yılın mart ayında kullanıma girmesi bekleniyor.

Facebook'un e-ticaret servisi "Facebook Shops", Covid-19 krizi sürerken mayıs ayında ABD'de başlamıştı. Servis sayesinde satıcılar, sosyal ağ ile entegre olan sayfalar üzerinden Facebook ve Instagram'dan doğrudan satış yapabiliyor.
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