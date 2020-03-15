Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp 'Eyvah!' dedirtmeyecek! /15 Mart 2020 23:15

WhatsApp 'Eyvah!' dedirtmeyecek!

2,5 milyara yakın kullanıcısı olan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni bir özellik daha geliştirdi. Artık hatalı mesaj sohbet gruplarından da silinebilecek.

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WhatsApp tasarımcılarına ait siteden yapılan açıklamada, mesajların otomatik olarak silinme işlevini aktif hale getiren yeni bir özelliğinin devreye alındığı belirtildi.

Kullanıcıların mesajları saklama süresini (1 saatten 1 yıla kadar) kendileri seçebilecekleri ya da bu işlevi ayarlar bölümünden kapatabilecekleri belirtildi. 

SOHBET GRUPLARI İÇİN DE "EYVAH!" DENİLMEYECEK

Otomatik silme işlevi hem sıradan hem de grup sohbetlerinde de geçerli olacak. Böylece yanlış gruba atılan mesajı bütün grup üyelerinin tek tek silmesini talep etmek mecburiyetinde kalınmayacak. 

Açıklamaya göre işlev aktif hale geldiğinde mesaj gönderme zamanı göstergesinin yanında saat şeklinde küçük bir ikon devreye girecek.

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