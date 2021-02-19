Samanyolu Haber /Dünya / WhatsApp geri adım atmıyor: Kişisel bilgileri vermek zorunlu /19 Şubat 2021 10:44

WhatsApp geri adım atmıyor: Kişisel bilgileri vermek zorunlu

Sosyal medya platformu Facebook, sahibi olduğu mesajlaşma programı WhatsApp'ın son dönemde büyük tartışmalara neden olan gizlilik politikası güncellemesinin devam edeceğini açıkladı.Amerikalı şirket bununla birlikte kullanıcıların değişiklik metnini "kendi hızlarında" okumalarına izin vereceğini ve ek bilgi sağlayan bir afiş de göstereceğini duyurdu.

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Platformdaki ticari işlemleri artırmayı amaçlayan Facebook ocak ayında gizlilik politikasını güncelleyerek kullanıcılara yeni şartlar empoze etmişti. Güncelleme, Facebook ve sahibi olduğu kuruluşların, telefon numaraları ve konumlar da dahil olmak üzere kullanıcı verilerini toplamasına olanak tanıyor. Bu durum dünya genelinde birçok kullanıcının uygulamayı bırakarak Telegram ve Signal gibi rakip iletişim platformlarına geçmesine neden oldu.

"Kişisel konuşmaları yeni politika etkilemeyecek"

WhatsApp tepkiler üzerine yeni şartların uygulanma tarihini şubattan mayısa ertelemek için harekete geçti. Şirket ayrıca güncellemenin, kullanıcıların işletmelerle mesajlaşmasına izin vermeye odaklandığını açıkladı ve uçtan uca şifrelenmeye devam edilecek kişisel konuşmaları yeni politikanın etkilemeyeceğini açıkladı.

Türkiye'deki kullanıcıların gizlilik, uçtan uca şifreleme ve güvenlik özellikleriyle korunmaya devam edileceği de ocak ayında belirtilmiş, "WhatsApp olarak insanların gizliliğini korumaya büyük önem veriyor ve gizlilik politikalarını kullanıcılarımız ile paylaşıyoruz. Kullanıcılarımızla WhatsApp üzerinden bu değişiklikler hakkında doğrudan iletişim kuruyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

Dünya genelinde yüz milyonlarca kişi tarafından kullanılan mesajlaşma uygulaması, geçen ekimden beri uygulama içinde alışveriş yapmaya imkan kılacak bir güncelleme üzerinde çalışıyordu.

Facebook tarafından 2014 yılında satın alınan uygulamadaki güncellemeyle kullanıcılar doğrudan "Facebook Shops" ismi verilen mağazalara ulaşarak alışveriş yapabilecek.
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