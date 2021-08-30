Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp 'gizlilik sözleşmesi'den geri adım attı /30 Ağustos 2021 20:22

WhatsApp 'gizlilik sözleşmesi'den geri adım attı

WhatsApp tarafından yapılan açıklamada, politikaları onaylamayan kullanıcıların hesaplarına kısıtlama getirileceği belirtilmişti, karar tartışma yaratmış, kullancıları başka platformaları kullanmaya yönlendirmiş.

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WhatsApp, tartışma yaratan kullanım koşulları ve gizlilik politikasıyla ilgili yeni bir karar aldı. WABetaInfo tarafından yapılan keşif, uygulamanın yeni politikalarının yalnızca isteğe bağlı olacağını ortaya koydu. Politikayı reddeden kullanıcılar, hiçbir kısıtlama ile karşılaşmayacaklar.

WhatsApp, 2021 yılının başında çok tartışılan yeni gizlilik politikaları ile gündemin merkezine oturmuştu. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre kullanıcılar, yeni gizlilik politikaları ile verilerini Facebook ile paylaşmak zorunda kalacaklardı. Türkiye dahil pek çok ülkede büyük tartışmalar yaratan karar, gelen tepkilerin ardından  ertelendi.

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