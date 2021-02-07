Samanyolu Haber /Gündem / WhatsApp grubu kurduğu için gözaltına alındı /07 Şubat 2021 17:56

WhatsApp grubu kurduğu için gözaltına alındı

Beyza Buldağ isimli üniversite öğrencisinin, Boğaziçi protestolarına ilişkin “WhatsApp grubu kurma” iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Sinema ve Televizyon bölümü öğrencisi Beyza Buldağ, sabah saatlerinde İzmir’de gözaltına alındı. Buldağ’ın, Boğaziçi protestolarına ilişkin “WhatsApp grubu kurma” iddiasıyla gözaltında tutulduğu belirtiliyor.

Öğrenci Sendikası ve Boğaziçi Dayanışması Twitter hesaplarından yapılan paylaşımda, “Bir arkadaşımız bu sabah Boğaziçi protestoları ile ilgili WhatsApp grubu kurduğu gerekçesiyle evinden gözaltına alındı. Nereye götürüldüğü bilgisine ulaşamıyoruz.

Öğrencilere karşı düşman hukuku işletiyorsunuz, bu uygulamalarınıza derhâl son verin!” İfadeleri kullanıldı.

Adalet İçin Hukukçular Platformu ise, “Beyza Buldağ'ın Buca' da karakolda tutulduğu ve İstanbul'a getirileceği bilgisine ulaşıldı.” Açıklamasını yaptı.
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