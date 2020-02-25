Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp grupları başınızı derde sokabilir /25 Şubat 2020 20:49

WhatsApp grupları başınızı derde sokabilir

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma servisi olan WhatsApp’taki özel grupların Google üzerinden ulaşılabilir olduğu anlaşıldı.Buna göre davet edilmediğiniz gruplara katılıp diğer üyelerin isimleri ve telefon numaralarını görebilirsiniz.

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Ayrıca siber dolandırıcıların, WhatsApp grupları aracılığıyla dolandırıcılık yaptığı ifade edildi.Euronews Türkçe’nin Motherboard'dan aktardıklarına göre, WhatsApp’ın "Gruba davet et bağlantısı" internet üzerinden paylaşıldığı için Google grupları indeksleniyor.

WhatsApp’ın güvenli ve gizli mesajlaşma servisinin dışında paylaşılan bu bağlantılar sayesinde isteyen herkes bu gruplara kolaylıkla katılabiliyor.Ayrıca sohbet grubuna ait davetiye bağlantısını değiştirseniz dahi orijinal bağlantı devre dışı kalmıyor.

WhatsApp sözcüsü Alison Bonny konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Genel kanallarda paylaşılan tüm içerik gibi, herkese açık olan internette gönderilen davet bağlantıları diğer WhatsApp kullanıcıları tarafından bulunabilir. Kullanıcıların tanıdıkları ve güvendikleri kişilerle özel olarak paylaşmak istedikleri bağlantıları herkese açık bir web sitesinde yayınlamaması gerekir."

Konuyla ilgili Google’dan resmi bir açıklama gelmese de şirketin arama ile ilgili bölümde çalışan Danny Sullivan, Twitter'de paylaştığı mesajda, "Google gibi arama motorları açık web’deki sayfaları listeler. Burada olan budur. Bir sitenin URL’lerin herkese açık olarak listelenmesine izin verdiği durumlardan farklı değildir" dedi.

Teknoloji firması Vade Secure uzmanları, dijital dolandırıcılar arasında hızla yayılan bir dolandırıcılık yönetimi için uyarı yaptı.

Özellikle WhatsApp üzerinden yapılan bu "kimlik avı" dolandırıcılık yöntemi, insanların parolalarını, banka bilgilerini ve diğer pek çok kişisel verisini tehlikeye atıyor. Siber güvenlik uzmanlarıysa insanlara bu konuda daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.
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