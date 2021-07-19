Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp gruplarıyla ilgili yeni düzenleme geldi /19 Temmuz 2021 22:13

WhatsApp gruplarıyla ilgili yeni düzenleme geldi

Dünya genelinde yaygın olarak kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a yeni bir özellik eklendiği duyuruldu. WhatsApp blogundan bugün yapılan açıklamada, “Bir grup aramasına başladıktan sonra bile katılma özelliğini kullanıma sunuyoruz” denildi.

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WhatsApp, kullanıcılarına yeni bir özellik daha duyurdu. Buna göre, artık grup toplantısı devam ettiği sürece kullanıcılar istedikleri zaman görüşmeye girip çıkabilecekler. Grup konuşmaları başladıktan sonra da kullanıcılar bu görüşmeye dahil olabilecek.

WhatsApp blogundan bugün yapılan açıklamada, “Bir grup aramasına başladıktan sonra bile katılma özelliğini kullanıma sunuyoruz” denildi.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Çoğumuzun birbirinden ayrı olduğu bir zamanda, arkadaşlarınız ve ailenizle bir grup aramasında bir araya gelmekten daha iyi bir şey ve özel bir anı kaçırdığınızı fark etmekten daha kötü bir şey yoktur.

Grup aramalarının popülaritesi artmaya devam ederken kullanıcılarımızın deneyimini iyileştirmek için çalışıyoruz. Elbette uçtan uca şifrelemenin güvenliğini ve gizliliğini sağlamaya devam ediyoruz.

Bugün, bir grup aramasına başladıktan sonra bile katılma özelliğini kullanıma sunuyoruz. Katılıma açık aramalar, bir grup aramasını başlarken yanıtlama yükünü azaltırken WhatsApp’ta grup aramalarına yüz yüze sohbetlerin doğallığını ve kolaylığını getiriyor.

En iyi sohbetler hiç beklemediğiniz bir anda gerçekleşir. Artık grubunuzdaki bir kişi telefon çaldığında aramayı kaçırsa bile aramaya istediği zaman katılabilir. Ayrıca arama devam ettiği sürece aramadan ayrılabilir ve aramaya yeniden katılabilirsiniz.

Ayrıca kimin aramada olduğunu ve kimin davet edildiğini ancak henüz katılmadığını görebilmeniz için bir arama bilgisi ekranı oluşturduk. “Yoksay”a basarsanız daha sonra WhatsApp’taki aramalar sekmesinden katılabilirsiniz.

Katılıma açık aramalar bugünden itibaren kullanıma sunuluyor ve insanların bu yeni deneyimden en iyi şekilde yararlanmaya başlayabileceklerini umuyoruz."
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