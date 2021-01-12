Dünyada 2,5 milyar kişinin kullandığı kısa mesajlaşma servisi WhatsApp gizlilik ayarlarında tek taraflı değişiklik dayatmada bulundu. Kullanıcı bilgilerinin dilediği şahıs, kurum ve şirketlerle paylaşabileceği belirtiliyor.





Rekabet Kurumu'nun akabinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu da WhatsApp hakkında inceleme başlattığını kaydetti.





KURUL RE'SEN İNCELEME BAŞLATTI





WhatsApp'ın kullanıcıların bilgilerini üçüncü taraflarla paylaşılacağına dair kullanıcılarına gönderdiği bilgilendirmeye dikkati çeken Kurul'un, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 15'inci maddesi uyarınca WhatsApp uygulaması hakkında yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden re'sen inceleme başlattığı bildirildi.





Kurul, 8 Şubat 2021'de konuyu yeniden değerlendireceğine de işaret çekti.





İDDİALAR ÜZERİNE AÇIKLAMA YAPTI





WhatsApp ise Twitter hesabında yapılan değişikliğin mesajların gizliliğini etkilemediğini belirterek, "Bazı söylentilere değinmek ve yüzde 100 net olmak istiyoruz. Özel mesajlarınızı uçtan uca şifreleme ile koruyoruz. Gizlilik politikasındaki güncelleme, arkadaşlarınız veya ailenizle olan mesajlarınızın gizliliğini etkilemez." ifadelerini kullandı.