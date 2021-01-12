Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp hakkında inceleme /12 Ocak 2021 13:39

WhatsApp hakkında inceleme

Dünyada 2,5 milyar kişinin kullandığı kısa mesajlaşma servisi WhatsApp gizlilik ayarlarında tek taraflı değişiklik dayatmada bulundu. Facebook'un 2014'te satın aldığı şirket hakkında inceleme başlatıldı.

SHABER3.COM

Dünyada 2,5 milyar kişinin kullandığı kısa mesajlaşma servisi WhatsApp gizlilik ayarlarında tek taraflı değişiklik dayatmada bulundu. Kullanıcı bilgilerinin dilediği şahıs, kurum ve şirketlerle paylaşabileceği belirtiliyor.

Rekabet Kurumu'nun akabinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu da WhatsApp hakkında inceleme başlattığını kaydetti. 

KURUL RE'SEN İNCELEME BAŞLATTI

WhatsApp'ın kullanıcıların bilgilerini üçüncü taraflarla paylaşılacağına dair kullanıcılarına gönderdiği bilgilendirmeye dikkati çeken Kurul'un, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 15'inci maddesi uyarınca WhatsApp uygulaması hakkında yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden re'sen inceleme başlattığı bildirildi.

Kurul, 8 Şubat 2021'de konuyu yeniden değerlendireceğine de işaret çekti.

İDDİALAR ÜZERİNE AÇIKLAMA YAPTI

WhatsApp ise Twitter hesabında yapılan değişikliğin mesajların gizliliğini etkilemediğini belirterek, "Bazı söylentilere değinmek ve yüzde 100 net olmak istiyoruz. Özel mesajlarınızı uçtan uca şifreleme ile koruyoruz. Gizlilik politikasındaki güncelleme, arkadaşlarınız veya ailenizle olan mesajlarınızın gizliliğini etkilemez." ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber WhatsApp hakkında inceleme Sonraki Haber >>

Polis amiri işçileri böyle tehdit etti!

Polis amiri işçileri böyle tehdit etti!

Gardiyan vahşeti!

Gardiyan vahşeti!

CHP'den zam videosu: Zam eşittir Erdoğan

CHP'den zam videosu: Zam eşittir Erdoğan

Erdoğan'ı başöğretmen ilan etti

Erdoğan'ı başöğretmen ilan etti

Ankara’da polis öğrencileri yerde sürükledi

Ankara’da polis öğrencileri yerde sürükledi

10 senedir AKP'ye oy verdim, battım ya!

10 senedir AKP'ye oy verdim, battım ya!

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı

Washington polisi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Washington polisi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Gazetecilere soda yollayan Kızılay!

Gazetecilere soda yollayan Kızılay!

Trump destekçileri Washington'daki kongre binasını bastı

Trump destekçileri Washington'daki kongre binasını bastı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:31:30