WhatsApp için dört yeni özellik birden geliyor

Tüm dünyada kullanılan en önemli mesajlaşma uygulaması konumunda yer alan Whatsapp, uygulamanın kullanımını kolaylaştırmak ve uygulama içi sorunları daha hızlı çözmek adına yeni özellikler eklemeye devam ediyor.







WHATSAPP ÇEVRİMDIŞI MESAJLAŞMA





Whatsapp’a yeni eklenecek özelliklerle birlikte kullanıcılar artık kullanıcılar artık telefonlarını çevrimiçi tutmak zorunda kalmadan mesaj gönderip, alabilecekler.





ÇIKARTMA ÖNERİSİ GELİYOR





Whatsapp konuşmaları sırasında kullanıcılara yazdıkları metne uygun çıkartma önerileri sunulacak. Kişiler konuşmaları sırasında önerilen sticker'ı (çıkartma) seçerek daha hızlı yazışabilecek.





WEB SÜRÜME UÇTAN UCA ŞİFRELEME





Uzun süredir mobil cihazlarda kullanılan uçtan uca şifreleme yöntemi masaüstü versiyonda da kullanılmaya başlayacak.





FOTO DÜZENLEYİCİ





WhatsApp'a gelen özellik ile birlikte uygulamaya masaüstünden girildiğinde fotoğrafın üzerine yazı yapıştırılıp fotoğraf düzenlenebilecek.BU özellik daha önce mobil versiyonda kullanılırken, ilk kez masaüstü versiyonda kullanıma sunuldu.