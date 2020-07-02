Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp için üç yeni özellik /02 Temmuz 2020 13:32

WhatsApp için üç yeni özellik

Kısa bir süre önce çoklu görüntülü sohbet yapılmasına imkân sağlayan yeniliğe imza atan WhatsApp, 3 yeni özellik ile güncellemeye hazırlanıyor.

SHABER3.COM

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) günlerinin en çok kullanılan haberleşme, yazışma ve görüntülü konuşma uygulamalarından WhatsApp, kullanıcıların beklentileri doğrultusunda yenilikler yapmaya devam ediyor.

Dünyada 2,5 milyara yakın kişi tarafından indirilen ve kullanılan popüler uygulama, kısa bir süre sonra Whatsapp QR kod, yani karekod ile arkadaş ekleme özelliğini kullanıcılarının hizmetine sunacak. 

Söz konusu özellik sayesinde kullanıcılar arkadaşının QR kodunu tarattıktan sonra hızlı bir şekilde listesine ekleyebilecek.

Uygulamada kullanıcıları bekleyen bir diğer özellik ise video sohbetlerle irtibatlı.

GRUP SOHBETLERİNDE GÖRÜNTÜLÜ KONFERANS

Güncelleme ile video sohbetlerinde bir katılımcının penceresi üzerine basılı tuttuğunuzda tam ekrana geçmek mümkün olacak. 

Grup sohbetlerinde yer alan video ikonu sayesinde hızlı bir şekilde görüntülü konferans da başlatılabilecek.

Ancak bu ikon sadece sekiz kişi veya daha altındaki sayıda katılımcı olan grup sohbetlerinde görünecek. Güncellemeler kapsamında klavyeye yeni animasyonlu etiketler, WhatsApp web sürümlerine gelecek. 

Yeni özelliklerin önümüzdeki birkaç hafta içerisinde kullanıma sunulması bekleniyor.
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