Samanyolu Haber /Gündem / WhatsApp’ın bilinmeyen özelliği: Adınızı görünmez yapabilirsiniz /02 Ocak 2022 16:23

WhatsApp’ın bilinmeyen özelliği: Adınızı görünmez yapabilirsiniz

WhatsApp'ın gizli özelliklerinden biri de kullanıcıların adlarını başkaları tarafından görünmez hale getirmesi olduğu ifade edildi. Bu özellik 6 adımda gerçekleşebiliyor.

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Meta’nın sahibi olduğu WhatsApp, kullanıcıların deneyimini iyileştirmek için çok sayıda özellik uyguluyor. Bunlardan biri de kullanıcının ismini gizlemesi özelliği.

İşte bunlardan biri adınızı görünmez metinde tutmak. Kullanıcıların rahatlığını sağlamak için uygulamada çok fazla gizli özellik var, ancak birçoğu hala kullanılmıyor.

Teknolojioku’nun aktardığına göre, bu sefer, adınızı WhatsApp’ta görünmez metinle değiştirmenize yardımcı olacak basit ve kolay bir yol var. Uygulama kullanıcıların boş bir ad oluşturmasına izin vermese de, basit bir hileyle gizliliği korumak için adınızı gizleyebilir veya boş bırakabilirsiniz.

Artık yalnızca görünmez bir metin göndermekle kalmaz, aynı zamanda kimliğinizi korumak için adınızı görünmez metne de yerleştirebilirsiniz. İşte Adınızı WhatsApp’ta görünmez tutacak adımlar.

ADINIZI  GÖRÜNMEZ YAPACAK ADIMLAR

Adım 1: İlk olarak, cep telefonunuzda ve PC’nizde Whatsapp’ı açın

Adım 2: Şimdi, bu iki sembolü kopyalayın: Semboller: ? ?

Adım 3: Ardından, Whatsapp’taki Ayarlar seçeneğine gidin.

Adım 4: Mevcut Whatsapp adınıza ve ardından kalem simgesine dokunun.

Adım 5: Şimdi ok sembolünü kaldırın, (? bunu silin sağdaki işaret kalacak) ve adınızı değiştirmek için Tamam’a dokunun.

Adım 6: Whatsapp’ta adınız boş kalacak.

Biri sizi bir WhatsApp grubuna eklerse sizi kişi olarak eklemediği sürece adınızı göremez. WhatsApp’ın güncellenmesi biraz zaman aldığı için güncellenmiş adınızı çok kısa bir süre sonra görebileceksiniz.

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