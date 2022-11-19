WhatsApp'a bir yenilik daha geldi

Yeni özellik ilk olarak Kolombiya, Brezilya, Endonezya ve Meksika'da kullanıma sunuldu. İlerleyen günlerde bu özellikleri tüm kullanıcılara açmayı planlıyor.



Meta'ya ait olan anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, işletme profilli kullanıcıları için yeni bir güncellemeyi daha devreye soktu. Bu sayede, Whatsapp işletme kullancıları bankacılık, seyahat gibi işletmelere göz atabilecek, veya isimlerine göre arama yapabilecek.



Kullanıcılar bir internet sitesini ziyaret etmek yerine, doğrudan Whatsapp'i kullanarak alışverişlerini gerçekleştirebilecekler. Anlık mesajlaşma platformu, bu özelliği çeşitli ödeme ortaklarıyla yaptığı anlaşmaya borçlu.



Whatsapp daha önce hem Android hem de iOS arayüzlerinde grup konuşmaları için "Topluluklar" özelliği ile birlikte "Anketler" özelliğini devreye sokmuştu. Uygulamadaki diğer özellikler gibi, kurulan anketler de uçtan uca şifreleme ile korunmakta.



Gelen güncellemelere artı olarak WhatsApp, 32 kişiye kadar görüntülü konuşma özelliğini devreye soktu, ve gruplar için katılımcılar sınırını ikiye katladı.