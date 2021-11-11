Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp kripto para işine giriyor! /11 Kasım 2021 20:33

WhatsApp kripto para işine giriyor!

WhatsApp, kripto para ile ödemeyi test ediyor. Meta'nın dijital para cüzdanı Novi'nin yakında WhatsApp'a entegre edileceği bildirildi.

SHABER3.COM

Kısa süre önce tüm markalarını 'Meta' adı altında topladığını açıklayan Facebook'un, dijital para cüzdanı Novi'yi yakında WhatsApp'a entegre edeceği duyuruldu.

Buna göre WhatsApp uygulamasındaki Novi cüzdanına banka hesabı eklenebilecek, kredi kartları bağlanabilecek, para çekme ve bakiye görüntüleme işlemleri yapılabilecek.

Uygulamanın kullanılabilmesi için kimlik doğrulamasının gerekeceği belirtliyor. Doğrulama işlemi, kimlik belgeleri ve video kaydı ile yapılacak.

Halihazırda Hindistan ve Brezilya'da test edilen Novi üzerinden kullanıcılar birbirlerine Pax Dollar (USDP) gönderimi yapabiliyor.Şirket, geçtiğimiz günlerde Hindistan'da iadeler özelliğini de devreye sokmuştu.

Meta'nın Novi'den Sorumlu Başkanı David Marcus, hedeflerinin tüm ödeme hizmetlerini bir araya getirmek olduğunu söyledi. Dijital para cüzdanı Novi, Türkiye'de kullanılamıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber WhatsApp kripto para işine giriyor! Sonraki Haber >>

Doğu Perinçek yayını terk etti

Doğu Perinçek yayını terk etti

TBMM’de ‘terbiyesiz’ tartışması

TBMM’de ‘terbiyesiz’ tartışması

600'üncü kişiyi uzaya SpaceX'in 'Crew-3'ü taşıdı

600'üncü kişiyi uzaya SpaceX'in 'Crew-3'ü taşıdı

AKP'li belediye başkanının şehit yakınına hakaret ettiği görüntüler ortaya çıktı

AKP'li belediye başkanının şehit yakınına hakaret ettiği görüntüler ortaya çıktı

Rahip Brunson sessizliğini bozdu

Rahip Brunson sessizliğini bozdu

Tarık Toros’tan, Barış Pehlivan’a: Yalan değil, kuyruklu yalan

Tarık Toros’tan, Barış Pehlivan’a: Yalan değil, kuyruklu yalan

6 muhalefet partisine önemli çağrı

6 muhalefet partisine önemli çağrı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e zor soru

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e zor soru

İYİ Parti Grup toplantısında Erdoğan'ın videosu ekrana geldi, NTV yayından çıktı!

İYİ Parti Grup toplantısında Erdoğan'ın videosu ekrana geldi, NTV yayından çıktı!

Mansur Yavaş'tan Gökçek'e gönderme 'Bana çalmadı, yedirmedi' desinler

Mansur Yavaş'tan Gökçek'e gönderme 'Bana çalmadı, yedirmedi' desinler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:53:04