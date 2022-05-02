WhatsApp kullanıcıları dikkat: Birçok değişikliğe gidildi

WABetaInfo'nun haberine göre; WhatsApp, mesajlara tepki verebileceğiniz ifadeler özelliğinden sonra, şimdi de birçok kişinin "WhatsApp hikayeleri" olarak bildiği durum güncellemelerine emojiyle tepki verebileceğiniz hızlı tepkiler (Quick Reactions) özelliği üzerinde çalışıyor.



WHATSAPP HIZLI TEPKİLER ÖZELLİĞİ NEDİR?





WhatsApp hızlı tepkiler özelliği ile WhatsApp'ta bir durum güncellemesini görüntülerken hızlı bir şekilde emoji gönderebileceksiniz. Yani Instagram'da bir hikayeye tepki verirken kullandığınız özelliğin aynısı WhatsApp'ta da olacak.





SESLİ ARAMALARDA KATILIMCI SAYISI ARTTI





WhatsApp Topluluklar güncellemelerini sırayla yayına alıyor. Şirketin yaptığı son hamle ise grup aramalarındaki katılımcı sayısını artırmak oldu.





Artık WhatsApp'ta yapılan grup aramalarına 32 kişi katılabilecek.





WHATSAPP PARALI MI OLACAK?





WhatsApp bir üyelik modeline geçiyor.





Twitter Blue gibi işletme hesaplarına ek özellikler sunuluyor.





Bağlı cihazlar bölümünde yapılacak değişiklikle çoklu cihaz desteği paralı hesaplar için yeniden tasarlanıyor.





WhatsApp'ın bu modeli paralı olacak. Ancak model sadece işletmeler için kullanıma sunulacak. Yani normal kullanıcıların para ödemesine gerek kalmayacak.









SON GÖRÜLMEDE SEÇENEK





WhatsApp'ın son görülme özelliği uygulamaya en son ne zaman girdiğinizi gösteriyor. WhatsApp'ta bu özelliği kapatma hakkınız bulunuyor.





Bunu kapattığınız zaman bu sefer de hiç kimse son görülmenizi göremiyor. WhatsApp seçenek isteyen kullanıcıları dinledi ve son görülmenizi kimlere açıp kimlere kapatacağınızı size bırakacak bir geliştirme yaptı.





Yakında kullanıcılara sunulması beklenen güncellemeyle özelliğin geleceği tahmin ediliyor. Tıpkı Instagram yakın arkadaşlara benzer bir mantıkla çalışacak geliştirmede kimlerin sizi görüp göremeyeceğine dair bir liste yapacaksınız.





WhatsApp uzun zamandır testlerini yaptığı Topluluklar altyapısını sonunda görücüye çıkardı. Yakında tüm kullanıcılara açılacak olan uygulamada 4 yeni özellik öne çıkıyor.









MESAJLARA EMOJİ TEPKİSİ GELDİ





İfadeler - WhatsApp’ta yeni sunulacak ifade simgeleriyle insanlar, sohbetlerde bir sürü yeni mesaj atmak yerine düşüncelerini hızlıca paylaşabilecek.





Tıpkı Instagram'da olduğu gibi gönderilen mesajlara emoji'yle tepki vermek mümkün oluyor.





Yakında kullanıma sunulacak olan Topluluklar altyapısıyla birlikte kişiler gelen mesajlara cevap yazmak yerine altı farklı emoji ile tepki verebilecek.





GRUP ANKETİ GELİYOR





WhatsApp rakiplerinde olan birçok özellik için hala çalışmalarını sürdürüyor. Grup sohbetlerinde anket düzenleme seçeneği de bunlar arasında.





iOS'taki 22.8.0.72 beta sürümüyle gelecek olan anket seçeneğinin ilerleyen zamanlarda Android cihazlar için de geliştirileceği belirtildi.





Gruplarda insanlar oylama yapabilecek. Ancak özelliğin nasıl kontrol edileceği belli değil.



