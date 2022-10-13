WhatsApp kullanıcılarına acil uyarı: Hesabınız ele geçirilebilir

Resmi uygulamanın sunmadığı özelliklere sahip olduğu için popüler olan 'YoWhatsapp' adlı Whatsapp uygulamasının, 'Triada' adlı virüsün cihazlara bulaşmasına neden olduğu, Whatsapp hesaplarını çalabilmesine zemin hazırladığı ortaya çıktı.





Kaspersky araştırmacılarının tespitlerine göre, bu durumdan etkilenen kullanıcıların yüzde 9'u Türkiye'de.





WhatsApp, dünya çapında milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan en popüler mesajlaşma programlarından biri. Ancak kullanıcıların tamamı ana uygulamanın sunduğu özelliklerden memnun değil.





Bu nedenle bazı kullanıcılar sohbetlerinde özel arka planlar ve yazı tipleri kullanmak, toplu mesajlaşma veya belirli konuşmaları şifreyle koruma altına almak gibi daha fazla seçenek sunan WhatsApp modlarını indirmeyi tercih ediyor.





Ancak bu tür modlar her zaman güvenli değil. Daha önce WhatsApp'ın tehlikeli 'Triada' adlı virüsünü yayan bir diğer modunu keşfeden Kaspersky araştırmacıları, şimdi de saldırganların YoWhatsApp'ın bazı sürümlerinde yeni kötü niyetli değişiklikler gerçekleştirerek dünya genelinde popüler mesajlaşma yazılımımın gördüğü ilgiden yararlanmaya devam ettiğini ortaya çıkardı.

Siber suçlular olabildiğince çok kullanıcıyı etkilemek için yeni bir dağıtım planı uyguluyor, Youtube, Facebook ve Instagram'dan video indirmek için kullanılan popüler mobil uygulama Snaptube'da, kötü niyetli YoWhatsApp modunun reklamını yapıyorlar.







YoWhatsApp, dünya çapında yüz binlerce kullanıcı tarafından kullanılan Snaptube uygulaması aracılığıyla tanıtıldığından, çoğu kişi bu modun tehlikeli olabileceğinin farkında değil.





YoWhatsApp ayrıca Vidmate uygulaması aracılığıyla da dağıtılıyor. Bu uygulama, YouTube videolarını indirmek için kullanılmasına ek olarak, resmi olmayan bir Android uygulama mağazası da içeriyor.





Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Anton Kivva, şu uyarıları yaptı:





"Meşru uygulamalarda reklam yayınlamak, suçluların kötü niyetli uygulamaları yayması için kurnazca bir yaklaşım. Çünkü birçok kullanıcı, kullandıkları uygulama güvenliyse üzerinde yayınlanan reklamın da herhangi bir risk taşımadığına inanıyor.





Fakat son örnekte de görüldüğü üzere durum her zaman böyle olmuyor. Bu nedenle kullanıcıların yalnızca resmi uygulama mağazalarından uygulama indirmelerini öneriyoruz. Bunlar çok sayıda özel özelliğe sahip olmayabilir.

Ancak hesabınızı kaptırma veya paranızı çaldırma olasılığını azaltarak kesinlikle çok daha güvenli bir kullanım sunacaktır. Yüklü uygulamalara hangi izinleri verdiğinizi kontrol etmeyi de unutmayın, bu izinlerin bazıları çok tehlikeli olabilir."

