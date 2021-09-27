Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp, kullanıcılarına para dağıtacak! /27 Eylül 2021 19:21

WhatsApp, kullanıcılarına para dağıtacak!

Sohbet platformu WhatsApp, ödeme işlevine bir yenisini daha ekliyor. Platform, kullanıcılara Payments özelliğini kullanmaya teşvik etmeye başlayacak.

SHABER3.COM

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Payments (Ödeme) özelliğini daha çok yaygınlaştırmak için yeni bir adım attı. Sohbet çubuğundan hızlı bir şekilde ödeme göndermek için eklenen bu özellik oldukça dikkat çekiyor. Hindistan ve Brezilya‘da kullanılan ödeme özelliğiyle kullanıcılar WhatsApp’tan para transferi yapabiliyor. Ayrıca, söz konusu özellik uçtan uca şifreleme teknolojisiyle korunmakta.

Platform, Google Play Beta Programı aracılığıyla yeni bir güncelleme gönderdi ve sürümü 2.21.20.3‘e çıkardı. Bu son güncelleme ile uygulamaya yeni özellikler geldi. Bunlardan biri de kullanıcıları ödeme özelliğine teşvik etmeye yönelik.

PARA İADESİ ALINABİLECEK

WhatsApp’ın Alışveriş özelliği ile entegre etmek istediği Ödeme işlevi gelişmeye devam ediyor. Platform, Cashback adlı ödemeler üzerinde çalışıyor. WhatsApp Payments’ı kullanan kullanıcılar 48 saat içinde para iadesi alabilecek.

Şirket, Payments özelliğini teşvik etmek için böyle bir adım atıyor. WABetaInfo‘nun haberine göre, yeni işlev gelecekteki sürümlerde ortaya çıkacak.

ShiftDelete'in aktardığına göre, ayrıca yeni özellik de ilk olarak Hindistan’da test aşamasında. Ancak ilerleyen zamanlarda diğer ülkelere de açılması bekleniyor. Bununla birlikte, her bir geri ödeme tutarı yaklaşık 10 Hindistan rupisi (1, 20 TL) değerinde. Geri ödeme ilk kez WhatsApp Payments’i kullanan kişilere verilecek.

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