WhatsApp kullanıcılarına sürpriz!

WhatsApp, sohbeti sessize alma özelliğine yeni bir seçenek ekledi. Bu seçenekle birlikte, normalde bir yıla kadar olan sessize alma özelliği "süresiz" uzatılabilecek.





WhatsApp'ta uzun süredir bulunan sessize alma özelliğine ufak olsa da beklenen yeni bir özellik geliyor. 1 yıla kadar olan sessize alma özelliğine "süresiz" seçeneği ilave edildi.





SÜRESİZ SESSİZE AL





Daha önce sekiz saat, 1 hafta ve 1 yıla kadar konuşmayı sessize alma seçeneği bulunurken, yeni güncellemeyle birlikte bir yıl sessize alma kaldırılarak bunun yerine "süresiz" seçeneği getirildi.





Hem şahsi hem de grup sohbetlerinde kullanabilen bu özellik, ilk olarak WABetaInfo tarafından fark edildi.