WhatsApp masaüstüne beklenen özellik geldi

WhatsApp’ın Mac ve PC için masaüstü uygulamasını kullananlar, bugünden itibaren kademeli olarak sesli ve görüntülü arama yapmaya başlayabilecekler.







Masaüstü uygulamalarından yapılan sesli ve görüntülü aramalar da uçtan uca şifreli olarak gerçekleştirilecek.





WhatsApp’ın resmi blogundan yapılan açıklamada söz konusu yenilikle ilgili şu ifadeler kullanıldı:





"Heyecan verici bir duyurumuz var. Artık WhatsApp’ın masaüstü uygulamasından da gizli ve güvenli bir şekilde bire bir sesli ve görüntülü arama yapabiliyorsunuz."