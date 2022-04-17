Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp merakla beklenen yeniliği duyurdu /17 Nisan 2022 00:06

WhatsApp merakla beklenen yeniliği duyurdu

WhatsApp, ilerleyen günlerde bünyesine ekleyeceği ve tüm kullanıcıların beğenisine sunacağı özelliklerini duyurdu. Bu özellikler ile son görülmenizi ve profil fotoğrafınız gibi bilgilerinizi istediğiniz kişilerden gizleyebileceksiniz.

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WhatsApp, bugünlerde sıklıkla getirdiği yeni özelliklerle gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde pek çok yeniliği duyurmuş ve ardından mesajlara emojilerle tepki verme özelliğinin yakında tüm kullanıcıların beğenisine sunulacağı açıklanmıştı.  

WhatsApp, son görülmenizi kapatabilmenize olanak sağlayan özelliğini uzun bir süre önce kullanıcılara sunmuştu. Pek çok kullanıcı da bu özellik çıkar çıkmaz son görülmesini herkesten gizlemeyi seçmişti.

Şimdi de WhatsApp, yeni bir güncelleme ile son gorülmenizi kimlerin görebileceğini seçmenize olanak sağlamaya hazırlanıyor. 

Geçtiğimiz aylarda ‘Son Görülme’ durumu üzerinde yeni değişiklikler üzerinde çalışmaya başlayan WhatsApp, nihayet çalışmalarının sonucu olarak yeni özelliklerini beta kullanıcılarının beğenisine sundu.

22.9.0.70 beta sürümüyle birlikte, kullanıcıların WhatsApp son görülmesini seçtikleri kişilerden gizlemesine olanak sağlandı.

Seçtiğiniz kişilere son görülmenizi kapatmanız, onların durumunu görmenize de engel oluyor. Tıpkı son görülmenizi ‘hiç kimse’ yaptığınızda olduğu gibi. Bu ayarı kullanmak isteyen kullanıcılar, yine aynı şekilde ‘Gizlilik’ sekmesindeki ‘Son Görülme’ bölümüne giderek yeni eklenen ‘Şunlar Dışında Kişilerim’ seçeneğinden son görülmesini gizlemek istedikleri kişileri seçebilecek. 

Bununla birlikte WhatsApp, bu özelliği profil fotoğrafı ve diğer bilgileriniz için de getirmeye hazırlanıyor. Yine son görülmenizde uygulayabildiğiniz ayarları aynı şekilde profil fotoğrafınız ve kişisel bilgilerinizi gizlemek için de kullanabileceksiniz.
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