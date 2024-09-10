Samanyolu Haber /Gündem / WhatsApp, Narin'in amcasının sildiği mesajları paylaşacak /10 Eylül 2024 11:52

WhatsApp, Narin'in amcasının sildiği mesajları paylaşacak

WhatsApp, dere yatağında torba içerisinde 19 gün sonra ölü olarak bulunan Narin’in amcasının telefonundan silinen mesajları paylaşacak.

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Mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın Narin Güran’ın amcasının telefonundan silinen mesajları paylaşacağı öğrenildi.

KONUŞMALAR GERİ GETİRİLEMİYOR

Halk TV muhabiri Ferit Demir, Whatsapp’ın Narin Güran’ın amcası Salim Güran’ın telefonundan silinen mesajları vereceğini duyurdu. Demir, Whsatsspp konuşmalarının geri getirilemediğini ancak kurumun kabul etmesi halinde mesajlara ulaşılabileceğini söyledi.

BAKANLIK MESAJLARI TALEP ETTİ

Bakanlığın, Whatsapp yetkililerine mesajların geri getirilmesi için talepte bulunduklarını belirten Demir, WhatsApp’ın bu talebi kabul ettiğini ve Adalet Bakanlığı’na bildirileceğini açıkladı.

Demir, itirafçı Nevzat B.’yi ihbar eden kişinin aileden biri olduğunu da söyledi.
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