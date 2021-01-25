WhatsApp ne umdu, ne buldu?

2,5 milyar kullanıcısı olan WhatsApp, veri paylaşımıyla ilgili gizlilik sözleşmesinde değişikliğe gideceğini duyurduktan sonra milyonlarca kullanıcısını başta Signal ve Telegam olmak üzere farklı uygulamalara kaptırdı.







Şirket, sosyal medyada infiale sebep olan kararın uygulama tarihini 8 Şubat 2021'den 15 Mayıs 2021'e ertelediğini duyurmuştu.





İngiltere Parlamentosu'nun İçişleri Komitesi'yle paylaşılan verilere göre ocak ayının ilk üç ayında Signal dünya genelinde 7,5 milyon kullanıcı, Telegram da 25 milyon kullanıcı kazandı.





SIGNAL EN FAZLA RAĞBET GÖREN UYGULAMA OLDU





Her iki artışın da WhatsApp'taki kayıptan kaynaklandığı görülüyor. "App Annie" isimle analiz şirketinin derlediği verilere göre WhasApp ay başında İngiltere'de en çok indirilen 8'inci uygulama iken, 12 Ocak itibarıyla sıralamada 23'üncülüğe düştü.





Buna karşın Signal 6 Ocak'ta sıralamada ilk 1.000'de bile değilken, 9 Ocak'ta ise İngiltere'de en çok indirilen uygulama oldu.





Parlamentonun İçişleri Komisyonu'nda konuşan WhatsApp'ın Avrupa Orta Doğu ve Afrika sorumlusu Niamh Sweeney, uygulamadan kaçış sebebinin yeni gizlilik sözleşmesindeki değişiklikler olduğuna inandıklarını söyledi.







Yeni düzenlemenin iki amacı olduğunu belirten Sweeney, bunları şöyle sıraladı: "İş bağlantılı mesajlaşmalarla ilgili yeni özellikler getirmek ve uygulamanın mevcut sözleşmelerine ilişkin 'daha fazla açıklık ve şeffaflık getirmek."





Sweeney, "Dünyanın hiçbir yerinde Facebook ile veri paylaşımımızda bir değişiklik yok." dedi.





Sosyal medyada, WhatsApp'ın yaptığı değişikliğin veri paylaşımıyla ilgili olduğuna dair iddialar paylaşılıyordu.





Guardian gazetesinin haberine göre App Annie'nin pazarlama müdürü Amir Ghodrati şu yorumu yaptı: "Mesajlaşma ve sosyal ağlarda bu tip değişiklikler olağandışı değil. Uygulamaların özellikleri gereği ve başlıca özelliklerinin de başkalarıyla iletişim kurmak olmasından dolayı, büyümeleri de mevcut durumlarda hızlı oluyor. Son birkaç yılda şifreli mesajlaşma özelliğine odaklanan uygulamalara talebin arttığını gördük."





KENDİ KENDİNİ İMHA EDEN VERİ TRANSFERİ DÖNEMİ





Ghodrati, şifreli mesajlaşmalara olan talebin WhatsApp'ın 'halkla ilişkiler felaketi'nden önce artmaya başladığını söyledi: "Gizlilik özellikleri sağlayan mesajlaşma uygulamaları 2020'nin ilk yarısında büyük talep gördü. Bu uygulamaların aktif kullanıcıları alternatiflerine kıyasla yüzde 30 daha fazlaydı. Signal, Telegram, Wickr ve WhatsApp gibi uygulamalar uçtan uca şifrelemeden 'kendi kendini imha eden' veri transferine kadar birçok özellik sunuyor."





Guardian'ın haberine göre WhatsApp'ın gizlilik özellikleri, bazı açılardan rakibi Telegram'dan daha güçlü. WhatsApp herkese aksi istenmediği takdirde uçtan uça şifreleme özelliği sunuyor. Bu da hizmet sağlayıcısının kullanıcıların mesajlarına erişimini engelliyor.





TELEGRAM'DA İSTEĞE BAĞLI





Bu yalnızca özel şirketler ile kullanıcıları arasındaki mesajlaşmada geçerli değil.





Telegram ise, "gizli mesajlaşmalar" için uçtan uca şifreleme özelliğini açma seçeneği sunuyor. Dolayısıyla kullanıcıların şifrelenmesini istedikleri her sohbet için ayrı ayrı bu özelliği açması gerekiyor.





BBC Türkçe'nin haberine göre Telegram'ın sık sorulan sorular bölümünde de bu özelliğin "ortalama bir kişiden daha fazla gizlilik isteyenler için" olduğu belirtiliyor.