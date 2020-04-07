WhatsApp o mesajlar için harekete geçti

Facebook şirketine ait anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Koronavirüs salgınından bu yana tırmanışa geçen sahte tıbbi tavsiyelerin yayılmasına mani olmak için harekete geçti.





Buna göre WhatsApp kullanıcıları iletilmiş içerikleri artık sadece bir sohbette paylaşabilecek.





Dünya genelinde 70 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Koronavirüs salgınında bilgi kirliliği de arttı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sosyal medya şirketlerine "bilgi kirliliğine karşı sorumluluk alın" çağrısında bulunmuştu.





AYNI MESAJIN BAŞKA BİR GRUBA İLETİLMESİNE TAHDİT!





2 milyardan fazla kullanıcısı olan WhatsApp, Koronavirüs salgınının başlamasından bu yana, iletilen mesajlarda "önemli bir artış" görüldüğünü belirtti.





Şirketten yapılan açıklamada, "WhatsApp'a bir kişisel sohbet yeri olarak tutmak için bu mesajların yayılmasını önlemenin önemli olduğuna inanıyoruz." denildi.