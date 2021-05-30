WhatsApp savaşı kaybetti

15 Mayıs’ta yaptıkları "kişisel mesajlarınızı göremiyoruz" ve "hesabınızı silmeyeceğiz" açıklamalarının ardından sosyal medya devi, “Güncellemeyi henüz kabul etmemiş olanlar için WhatsApp'ın işlevselliğini sınırlama planımız olmadığını açıkça belirtmek istiyoruz” bilgisini paylaştı. Şirket, işletme hesabı kullanmayı tercih eden kişiler ile ilgili ise, “Sözleşmeyi hatırlatmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.







Business Insider'ın haberine göre WhatsApp tarafından kullanıcılara sunulan gizlilik sözleşmesini reddeden kişilerin herhangi bir yaptırımla karşı karşıya kalmayacağı vurgulanırken, WhatsApp’ın bu kararı almasında, kullanıcı sayısındaki azalmanın ve çeşitli hükümetlerin karşı çıkmasının etkili olduğu kaydedildi.





WhatsApp’ın aldığı gizlilik sözleşmesi kararının ardından Türkiye, Almanya ve Hindistan'daki gizlilik ve rekabet düzenleyicileri yeni güncellemeyi engellerken, Telegram ve Signal gibi rakip uygulamaların kullanıcılarında ani artışlar görülmüştü.







Haberde aktarılana göre WhatsApp Sözcüsü, "Çeşitli yetkililer ve gizlilik uzmanlarıyla yapılan son tartışmalara bakıldığında, şu anda güncellemeyi henüz kabul etmemiş olanlar için WhatsApp'ın işlevselliğini sınırlama planımız olmadığını açıkça belirtmek istiyoruz” dedi ve ekledi:





“Bunun yerine, kullanıcılara zaman zaman güncellemenin yanı sıra Facebook'tan destek alan bir işletmeyle iletişim kurmak gibi isteğe bağlı özellikleri kullanmayı seçtiklerinde sözleşmeyi hatırlatmaya devam edeceğiz."