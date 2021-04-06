WhatsApp, 'sohbet taşıma' özelliği için düğmeye bastı

Bu işlemi gerçekleştirebilen üçüncü parti araçlar olsa da bu uygulamalar ücretli olmaları ve kısıtlı imkânlar sunmaları nedeniyle kullanıcıları zorluyordu.

Şirket, kullanıcıların mesajlarını rahatlıkla taşıyabilmelerini sağlayacak bir özellik geliştirmeye başladı.

WhatsApp’a gelecek özellikleri önceden açığa çıkaran WABetaInfo, uygulamanın yeni sürümüyle ilgili bilgiler paylaştı.

Platforma yakında Android ile iOS arası sohbet taşıma özelliğinin geleceğini aktardı. WhatsApp’ın yeni özelliği, farklı işletim sistemine sahip bir telefona geçiş yapanların karşılaştığı zorlukları ortadan kaldıracak. Kullanıcılar, iPhone’daki WhatsApp’ta bulunan mesajlarını Android’e taşıyabilecekler. Bunun tam tersi de mümkün olacak.

Yeni özellikle alakalı bir ekran görüntüsü paylaşan WABetaInfo bu fonksiyonun henüz geliştirme aşamasında olduğunu ifade etti. Ancak önümüzdeki günlerde yayımlanacak güncellemeyle birlikte bütün kullanıcılara sunulacağı bilgisini paylaştı.

Kullanıcılar, mesajlarını Android ile iOS arasında taşıyabilmek için harici yazılımlardan faydalanıyor. Ancak WhatsApp, iki yıl önce yaptığı açıklamada bu tarz yazılımların kesinlikle güvenli olmadığını söylemişti. Ayrıca platformun Hizmet Şartları’nı ihlal ettiğini de vurgulamıştı.





Shift Delete'de yer alan habere göre şirket, üçüncü parti uygulamalar nedeniyle hesabınızın geçici olarak yasaklanmasına yol açacağını söyleyerek şu açıklamayı yaptı:





“WhatsApp Plus ve GBWhatsApp gibi desteklenmeyen uygulamalar veya WhatsApp sohbetlerini telefonlar arasında aktarmayı sağladığını iddia eden uygulamalar, WhatsApp’ın değiştirilmiş versiyonlarıdır. Bu gayri resmi uygulamalar üçüncü taraflarca geliştirilmiştir ve Hizmet Şartları’nı ihlal eder. WhatsApp bu üçüncü taraf uygulamaları desteklemiyor çünkü güvenlik uygulamalarını doğrulayamıyoruz.”





WhatsApp’ın üzerinde çalıştığı tek özellik sohbetleri aktarma değil. Şirket yakında uygulamaya çoklu cihaz desteği ekleyecek. Kullanıcılar, söz konusu özellik sayesinde WhatsApp’ı internet bağlantısı olmadan bilgisayarlarında kullanabilecekler.





Aslında WhatsApp Web uygulaması sayesinde bilgisayardan mesajlaşmak mümkün. Ancak bunun için akıllı telefonumuzun internete bağlı olması gerekiyor. WhatsApp, internet bağlantısı olmadan mesajlarımızı bilgisayar ile senkronize edemiyor. İşte çoklu cihaz desteği, bu sorunu ortadan kaldıracak. Telefonda internet bağlantısı olmasa bile WhatsApp Web kullanılabilecek.