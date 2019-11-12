WhatsApp şüpheli bulduğu grupları silecek

The Next Web'de yer alan habere göre, Türkiye'de 45 milyondan fazla üyesi bulunan WhatsApp şüpheli bulduğu gruplardaki kullanıcıları kalıcı olarak engelleme kararı aldı.







Aynı habere göre, WhatsApp, adını ve açıklamalarını şüpheli olarak değerlendirdiği grupları kapatacak ve bu gruplara üye olan kullanıcılarının kalıcı olarak platforma girmelerini engelliyor.





Kullanıcılar yasağın nedenlerini öğrenmek için WhatsApp ile iletişime geçtiklerinde ise hizmet Koşullarını ihlal ettiklerini belirten otomatik bir yanıt alıyorlar.





WHASTAPP'TAN AÇIKLAMA





WhatsApp’ın konu ile ilgili yayınladığı blog yazısında makine öğrenmesi tabanlı bir sistem ile grupların incelendiği ve çocuk istismarına engel olmak adına böyle bir karar alındığı bilgisine yer verildi.