Samanyolu Haber /Gündem / WhatsApp’ta büyük güncelleme /22 Ekim 2019 21:25

WhatsApp’ta büyük güncelleme

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, hem Android hem de iOS platformları için yeni güncellemeler getiriyor.

SHABER3.COM

WhatsApp, yeni güncellemesi ile birlikte Android ile İOS kullanıcıları için dört yeni özelliğini devreye sokacak.Güncellemeler arasında en çok dikkat çeken ise bir süre önce basına sızan "kendini imha eden mesajlar" özelliği...

Habere göre bu dört yeni özellik şöyle sıralanıyor:

– WhatsApp yeni sürüm ile ‘Dark Mode’a (karanlık mod) ve karanlık bildirim mesajlarına kavuşuyor.

– Platforma entegre edilecek bir başka yenilik ile sessize aldığınız kişilerin durum güncellemelerini de gizlemiş olacaksınız.

– Yeni güncelleme ile birlikte artık kullanıcılar kendini imha eden mesajları kullanabilecek.

– Yeni dönemde WhatsApp başlangıç ekranına kavuşacak. ‘Splash Screen’ olarak adlandırılan bu özellik ile uygulama ilk kez başlatıldığında, ekranda bir WhatsApp logosu belirecek.
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