WhatsApp’ta kullanıcılar kendini gizleyebilecek

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a yeni gelen özellik sayesinde kullanıcılar, uygulamayı kullanırken kendini gizleyebilecek.





Online mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a yeni bir özellik geldi. Buna göre kullanıcılar, yeni güncelleme ile birlikte kendini gizleyebilecek.



