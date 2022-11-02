Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp’ta kullanıcılar kendini gizleyebilecek /02 Kasım 2022 13:17

WhatsApp’ta kullanıcılar kendini gizleyebilecek

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a yeni gelen özellik sayesinde kullanıcılar, uygulamayı kullanırken kendini gizleyebilecek.

SHABER3.COM

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a yeni gelen özellik sayesinde kullanıcılar, uygulamayı kullanırken kendini gizleyebilecek.

Online mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a yeni bir özellik geldi. Buna göre kullanıcılar, yeni güncelleme ile birlikte kendini gizleyebilecek.

WhatsApp uygulamasını uygulama marketleri üzerinden ilk indirdiğinizde varsayılan olarak çevrimiçi olduğunuzu herkes görebiliyor.



Kullanıcı olarak WhatsApp’a giriş yaptığınızda ise arkadaşlarınız profilinize tıklayınca çevrimiçi olduğunuzu görebiliyor.


Son gelen güncelleme ile birlikte WhatsApp’da çevrimici özelliğini kapatarak kendinizi gizleyebilirsiniz.

WHATSAPP’DA ÇEVRİMİÇİ ÖZELLİĞİ NASIL KAPATILABİLİR?

Uygulama üzerinden ‘Gizlilik’ ayarlarını seçerek ‘Kişisel bilgilerimi kimler görebilir’ seçeneğine tıklayın.



Daha sonra ‘Son görülme ve Çevrimici’ kısımlarına gelerek ‘Son görülme ve Çevrimici’ bilgilerini kimlerin göreceğini seçebilirsiniz.

Son görülme ve çevrimici bilgilerinizi paylaşmazsanız diğer kullanıcıların son görülme ve çevrimici bilgilerini de uygulama üzerinden göremiyorsunuz.
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