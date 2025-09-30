WhatsApp’ta yenilik: Canlı fotoğraf ve belge tarama özelliği geldi





SOHBET TEMALARI VE ARKA PLANLAR





YENİ ÇIKARTMALAR





ANDROID’E BELGE TARAMA GELDİ

WhatsApp’ın son güncellemesiyle iOS kullanıcıları artık Live Photos, Android kullanıcıları ise Motion Photos gönderebiliyor. Bu özellik sayesinde fotoğraflara ses ve hareket eklenerek daha dinamik paylaşımlar yapılabiliyor.Meta AI desteğiyle kişiselleştirilmiş sohbet temaları ve görüntülü arama arka planları oluşturmak mümkün hale geldi. Ancak bu özellik şu an için yalnızca belirli kullanıcı gruplarına açık durumda.WhatsApp, güncellemeyle birlikte “Fearless Bird” ve “Vacation” isimli iki yeni çıkartma paketini de kullanıcıların erişimine sundu.Artık bir grubu bulmak daha pratik hale geldi. Sohbetler sekmesinde herhangi bir üyenin adı aratıldığında, kullanıcının o kişiyle ortak bulunduğu tüm gruplar listeleniyor.Daha önce yalnızca iOS’ta bulunan belge tarama özelliği Android’e de eklendi. Kullanıcılar belgeleri tarayıp kırpabiliyor ve doğrudan WhatsApp üzerinden paylaşabiliyor.Bu güncellemelerle WhatsApp, görsel paylaşım ve kişiselleştirme seçeneklerini genişletirken, aynı zamanda belge gönderme ve grup bulma süreçlerini de kolaylaştırmış oldu.