WhatsApp’ta yenilik: Canlı fotoğraf ve belge tarama özelliği geldi

SOHBET TEMALARI VE ARKA PLANLAR
Meta AI desteğiyle kişiselleştirilmiş sohbet temaları ve görüntülü arama arka planları oluşturmak mümkün hale geldi. Ancak bu özellik şu an için yalnızca belirli kullanıcı gruplarına açık durumda.
YENİ ÇIKARTMALAR
WhatsApp, güncellemeyle birlikte “Fearless Bird” ve “Vacation” isimli iki yeni çıkartma paketini de kullanıcıların erişimine sundu.
Artık bir grubu bulmak daha pratik hale geldi. Sohbetler sekmesinde herhangi bir üyenin adı aratıldığında, kullanıcının o kişiyle ortak bulunduğu tüm gruplar listeleniyor.
ANDROID’E BELGE TARAMA GELDİ
Daha önce yalnızca iOS’ta bulunan belge tarama özelliği Android’e de eklendi. Kullanıcılar belgeleri tarayıp kırpabiliyor ve doğrudan WhatsApp üzerinden paylaşabiliyor.
Bu güncellemelerle WhatsApp, görsel paylaşım ve kişiselleştirme seçeneklerini genişletirken, aynı zamanda belge gönderme ve grup bulma süreçlerini de kolaylaştırmış oldu.