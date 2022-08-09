Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp’tan dikkat çeken yenilikler /09 Ağustos 2022 17:05

WhatsApp’tan dikkat çeken yenilikler

WhatsApp’ta artık grup yöneticisi dışındaki diğer üyelerin haberi olmadan, sessiz bir şekilde ayrılmak mümkün olacak.

SHABER3.COM

WhatsApp’ın sahibi olan Meta, uygulamanın yeni güvenlik önlemlerini duyurdu. Kullanıcılar artık grup konuşmalarından sessiz bir şekilde ayrılabilecek, çevrimiçi durumunu kimin göreceğini kontrol edebilecek ve “bir kez görüntüle” mesajlarında ekran görüntüsü almayı engelleyebilecek.
 
Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg, bu özelliklerin WhatsApp mesajlaşmalarını “karşılıklı konuşma kadar gizli ve güvenli” tutmaya yardımcı olacağını söyledi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, yeni özellikler İngiltere’den başlayarak bu aydan itibaren kullanıma girecek.

‘DİĞER UYGULAMALARDAN DAHA GÜVENLİ’
WhatsApp şu anda grup mesajlaşmalarından ayrıldığınızda tüm grup üyelerini uyarıyor. Bu, kimseye fark ettirmeden gruptan ayrılmak isteyenler için kimi zaman bir dramaya dönüşebiliyor. Fakat artık grup yöneticisi dışındaki diğer üyelere haber vermeden ayrılmak mümkün olacak.

WhatsApp ürün yöneticisi Ami Vora, bunun, “kişileri kendi mesajlarının kontrolü ve gizliliği üzerinde daha çok güçlendirecek ürün özellikleri oluşturma” odaklarının bir parçası olduğunu söyledi ve ekledi:

“WhatsApp’ın özel bir görüşme için en güvenli yer olduğuna inanıyoruz. Diğer hiçbir küresel mesajlaşma hizmeti; kullanıcılarının mesajlarına, medya, sesli mesaj, video araması ve mesaj yedeklemesine bu ölçekte güvenlik sağlamıyor”.

Yeni özelliklerden biri de, “son görülme” ayarlarından, platformda çevrimiçi olunduğunu görecek insanların seçilebilmesi.

BBC’ye konuşan Alan Turing Enstitüsü’nden araştırmacı Janis Wong, “kullanıcıların daha çok kontrol sahibi olmaya ihtiyacı ve isteğinin olduğunu” belirtiyor.

Ancak istenen verimin alınabilmesi için kullanıcıların bu özelliklerden haberdar edilmesi gerektiğini söylüyor.

 
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