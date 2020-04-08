WhatsApp’tan ‘görüntülü sohbet’ için yeni özellik





Milyonlarca kullanıcısı olan WhatsApp’tan da “görüntülü sohbet” için yeni bir özellik geldi. Bundan sonra WhatsApp’ta görüntülü grup sohbetleri çok daha kolay bir şekilde yapılacak.





WhatsApp, bugün yaptığı bir açıklamada bu süreci daha da kolaylaştıracak yeni özelliğini duyurdu. Yeni özellikle birlikte grup sohbetlerinde kimlerle görüntülü sohbet kurmak isteniyorsa onları seçerek direkt olarak sohbete başlanabilecek. Bu özellik şu an için dört ya da daha az kişinin olduğu gruplarda çalışıyor.





WhatsApp, Twitter’dan şu açıklamayı yaptı:





“WhatsApp’taki dört ya da daha az kişiden oluşan gruplar için grup çağrılarını hiç olmadığı kadar kolay hale getirdik. Grup sohbetinizdeki herkesle sohbete başlamak için gruplarınızdaki görüntülü ya da sesli çağrı ikonuna tıklayın.”



