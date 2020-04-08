Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp’tan ‘görüntülü sohbet’ için yeni özellik /08 Nisan 2020 10:08

WhatsApp’tan ‘görüntülü sohbet’ için yeni özellik

Koronavirüsün yayılımı yavaşlatmak ve kontrol altına almak için zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması kuralı uygulanıyor. Sosyal izolasyonun olduğu bu günlerde insanlar sevdikleriyle akıllı telefonları aracılığıyla “görüntülü sohbet” ediyor.

SHABER3.COM


Milyonlarca kullanıcısı olan WhatsApp’tan da “görüntülü sohbet” için yeni bir özellik geldi. Bundan sonra WhatsApp’ta görüntülü grup sohbetleri çok daha kolay bir şekilde yapılacak.

WhatsApp, bugün yaptığı bir açıklamada bu süreci daha da kolaylaştıracak yeni özelliğini duyurdu. Yeni özellikle birlikte grup sohbetlerinde kimlerle görüntülü sohbet kurmak isteniyorsa onları seçerek direkt olarak sohbete başlanabilecek. Bu özellik şu an için dört ya da daha az kişinin olduğu gruplarda çalışıyor.

WhatsApp, Twitter’dan şu açıklamayı yaptı: 

“WhatsApp’taki dört ya da daha az kişiden oluşan gruplar için grup çağrılarını hiç olmadığı kadar kolay hale getirdik. Grup sohbetinizdeki herkesle sohbete başlamak için gruplarınızdaki görüntülü ya da sesli çağrı ikonuna tıklayın.”

Daha önce görüntülü grup konuşmalarını yapabilmek için ilk önce bir kişiyle birebir konuşma başlatılması, daha sonra ise diğer katılımcıları eklemek gerekiyordu.

Görüntülü grup konuşmaları desteği, WhatsApp’a ilk olarak 2018 yılında eklenmişti.

WhatsApp şu an sadece Google Play Store’da 5 milyardan fazla indirmeye sahip.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber WhatsApp’tan ‘görüntülü sohbet’ için yeni özellik Sonraki Haber >>

Kazım Güleçyüz'ün anlattığı 'Hocaefendi' kim?

Kazım Güleçyüz'ün anlattığı 'Hocaefendi' kim?

Havalimanındaki 3 bin 500 araç alev alev yandı

Havalimanındaki 3 bin 500 araç alev alev yandı

Kamyonun hatalı sollaması ölüme sebep oldu

Kamyonun hatalı sollaması ölüme sebep oldu

Gazetecilerden meslektaşları için kampanya

Gazetecilerden meslektaşları için kampanya

Alman şehirlerinde ezan sesleri: Müslümanlara moral için hoparlöre izin verildi

Alman şehirlerinde ezan sesleri: Müslümanlara moral için hoparlöre izin verildi

Ekranda öksüren profesörün Covid-19'a yakalandığı açıklandı

Ekranda öksüren profesörün Covid-19'a yakalandığı açıklandı

Polis, Helin'in cenazesine gelenleri yerlerde sürükledi!

Polis, Helin'in cenazesine gelenleri yerlerde sürükledi!

84 yaşındaki Veli Dede iyileşti

84 yaşındaki Veli Dede iyileşti

Batman M Tipi Cezaevi'nde neler oluyor?

Batman M Tipi Cezaevi'nde neler oluyor?

ABD’de kilometrelerce yardım kuyruğu

ABD’de kilometrelerce yardım kuyruğu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:39:54