Samanyolu Haber /Gündem / WhatsApp’tan yeni gizlilik özellikleri /13 Kasım 2021 22:11

WhatsApp’tan yeni gizlilik özellikleri

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a yeni gizlilik özellikleri geliyor.

SHABER3.COM



Yeni bir genel beta sürümüyle birlikte WhatsApp’a, kullanıcıların profil fotoğraflarını, uygulamaya en son ne zaman girdiklerini ve hakkında kısmını kimlerin görebileceklerini seçebilmelerini sağlayacak için yeni özellikler geliyor. 

Buna göre belirli beta test kullanıcıları için yeni "Harici Kişilerim" özelliğini getiriyor. Bununla birlikte, "Herkes", "Kişilerim" veya "Kimse"nin bilgilerinizi görmemesine izin vermeye ek olarak, artık kullanıcılar profil fotoğraflarını, son görülmelerini veya hakkında bilgilerini görmesini istemedikleri kişileri seçebilecekler. 

WhatsApp’ın güncel olmayan bir sürümünü kullanan veya bu özelliği henüz etkinleştirmemiş olan kişiler, onları hariç tutmanız halinde bilgilerinizi göremeyecek. Birisinin son görülmenizi görmesini engellediğinizde, siz de o kişinin son görülmesini göremezsiniz. 

Tüm değişiklikler bununla da sınırlı değil.  WhatsApp beta'nın bu sürümüyle şirket aynı zamanda, çok cihazlı beta programını devre dışı bırakma seçeneğini kaldırıyor ki bu, şirket bu işlevi uygulamaya gelen en önemli özelliklerden biri yapmayı planladığı için kullanıcıların artık programdan çıkamayacağı anlamına geliyor.  
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