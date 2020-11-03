WhatsApp’tan yeni özellik: Artık mesajlar kendiliğinden silinecek

Facebook çatısı altında bulunan WhatsApp, kasım ayının başında duyurduğu “süreli mesajlar” özelliğini resmi olarak kullanıma sundu.





Teknosafari’de yer alan habere göre WhatsApp, daha önce sık sık gündemde kendine yer bulan “süreli mesajlar” özelliğini en son kasım ayının başında resmi olarak duyurmuştu. Gönderildikten belli bir süre sonra kendiliğinden kaybolan mesajlar olarak anılan süreli mesajlar özelliğini şirket, resmi olarak açıklandı.





WhatsApp’ın internet sitesi üzerinden resmi olarak duyurduğu süreli mesajlar özelliği daha önce gündeme geldiği gibi olmayacak. Anlık mesajlaşma uygulamalarında genellikle kullanıcıların kendiliğinden kaybolan mesajlar özelliği için belirli süre seçme imkanı oluyordu. Ancak popüler anlık mesajlaşma uygulaması bu süreyi sadece 1 hafta olarak belirledi. Yani kullanıcılar özelliği kullandıklarında sadece 7 gün için geçerli olacak.







WhatsApp, süreli mesajlar özelliğini duyurduğu açıklama şu şekilde:





“Süreli mesajlar özelliğini etkinleştirerek WhatsApp üzerinden süreli mesaj gönderebilirsiniz. Bu özellik etkinleştirildiğinde, bireysel sohbette ya da grup sohbetinde gönderilen yeni mesajlar yedi gün sonra kaybolur. Yaptığınız en güncel seçim sohbetteki tüm mesajlar için geçerli olur. Bu ayar, sohbette daha önce gönderdiğiniz veya aldığınız mesajları etkilemez. Bireysel sohbetlerde, her iki kullanıcı da süreli mesajları etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir. Grup sohbetlerinde, süreli mesajlar yalnızca grup yöneticileri tarafından etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.”





WhatsApp açıklamasında ayrıca şunlara da değindi:





- Bir kullanıcı yedi günlük süre içinde WhatsApp’ı açmazsa mesaj kaybolur. Ancak WhatsApp açılana kadar mesajın önizlemesi bildirimlerde görünmeye devam edebilir.





- Bir mesajı cevapladığınızda, cevaplanan mesaj alıntılanır. Süreli bir mesajı cevapladığınızda, alıntılanan metin yedi gün sonra da sohbette kalmaya devam edebilir.





- Süreli mesajların devre dışı olduğu bir sohbete iletilen süreli mesajlar, iletildikleri sohbetten kaybolmazlar.





-Kullanıcılar mesaj kaybolmadan önce yedekleme oluştururlarsa süreli mesaj yedeklemeye dahil edilir. Süreli mesajlar, kullanıcılar yedeklemeyi geri yüklediğinde silinir.





Not: Süreli mesajları yalnızca güvendiğiniz kişilerle kullanın. Çünkü örneğin, mesajlaştığınız kişi: Bir süreli mesajı kaybolmadan önce iletebilir veya ekran görüntüsünü alarak kaydedebilir. Süreli mesaj kaybolmadan önce süreli mesajın içeriğini kopyalayıp kaydedebilir. Süreli mesaj kaybolmadan önce kamera ya da başka bir cihaz kullanarak süreli mesajın fotoğrafını çekebilir.





Şirketin süreli mesajlar özelliğin medyalar için açıklaması ise şu şekilde:





Varsayılan olarak, WhatsApp’ta aldığınız medyalar otomatik olarak fotoğraflarınıza indirilir. Süreli mesajlar etkinleştirildiğinde, gönderilen medyalar sohbetten kaybolur ancak otomatik indirme özelliği açıksa telefona kaydedilir. WhatsApp’ta Ayarlar > Veri ve Depolama Kullanımı’na giderek otomatik indirme özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz.



