Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp’tan yeni ‘şifreleme’ özelliği /10 Mart 2021 12:00

WhatsApp’tan yeni ‘şifreleme’ özelliği

Gizlilik kaygılarına yol açan yeni kullanım koşulları nedeniyle tepkilerin hedefinde olan WhatsApp’tan yeni bir özellik geldi.

SHABER3.COM

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, gizlilik kaygıları nedeniyle kaybettiği kullanıcıları kazanmak için yaptığı yeni değişiklikler yapıyor.

Yeni bir güvenlik özelliği üzerinde çalışan WhatsApp,

kullanıcıların sohbet geçmişlerini şifreleyebilecek bir özellik üzerinde çalışıyor.

Bu özellik yakın bir gelecekte hem Android hem iOS kullanıcılarına sunulacak.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar sohbet geçmişlerini şifreleyebilecek. Google Drive ya da Apple iCloud üzerinden bu yedekler için şifre belirlenebilecek.

Bu şifreler de daha sonraki yüklemeler sırasında kullanılmak zorunda kalacak. Ancak WhatsApp, söz konusu şifrelerin sorumluluğunun sadece kullanıcıda olduğunu, unutulması durumunda sohbet geçmişine bir daha ulaşılamayacağını ifade ediyor.

WABetaInfo'nun elde ettiği ekran görüntüleri, özelliğin kısa bir süre sonra kullanıma sunulabileceğini gösteriyor.
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