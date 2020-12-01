Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp’ten yanlış mesaj atmayı bitirecek özellik /01 Aralık 2020 19:35

WhatsApp’ten yanlış mesaj atmayı bitirecek özellik

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, yanlış sohbete mesaj atmayı tarihe gömecek bir özellik yayınladı. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar her sohbet için farklı bir duvar kağıdı kullanabilecek.

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Yeni özellikle kullanıcılar hangi sohbet penceresinde olduğunu daha kolay bir şekilde ayırt edebilecek. Bu özelliğin mesajları yanlış sohbete gönderme talihsizliğine son vermesi amaçlanıyor.

Peki, sohbete özel duvar kağıdı nasıl ayarlanır?

Web Tekno’ya göre şu adımları takip etmelisiniz:

Adım 1: Özel duvar kağıdı ayarlayacağınız sohbeti açın.
Adım 2: Sağ üstteki üç nokta simgesine dokunun.
Adım 3: Açılan menüden “Duvar Kağıdı”na dokunun.
Adım 4: “Değiştir”e dokunun.
Adım 5: Parlak, Koyu, Düz Renkler ya da Fotoğraflarım’dan birini seçin.
Adım 6: Açılan galeriden istediğiniz duvar kağıdını seçin.
Adım 7: “Duvar Kağıdını Ayarla”ya dokunun
Adım 8: ”Bu sohbet için” seçeneğini işaretleyip “Tamam”a dokunun.
WhatsApp’in sohbete özel duvar kağıdı özelliğini şu an için sınırlı sayıda kullanıcı için kullanıma sunduğu biliniyor. Özelliğin yakın zamanda tüm kullanıcıların kullanımına açılması bekleniyor.

 

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