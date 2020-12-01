WhatsApp’ten yanlış mesaj atmayı bitirecek özellik

Yeni özellikle kullanıcılar hangi sohbet penceresinde olduğunu daha kolay bir şekilde ayırt edebilecek. Bu özelliğin mesajları yanlış sohbete gönderme talihsizliğine son vermesi amaçlanıyor.







Peki, sohbete özel duvar kağıdı nasıl ayarlanır?





Web Tekno’ya göre şu adımları takip etmelisiniz:





Adım 1: Özel duvar kağıdı ayarlayacağınız sohbeti açın.

Adım 2: Sağ üstteki üç nokta simgesine dokunun.

Adım 3: Açılan menüden “Duvar Kağıdı”na dokunun.

Adım 4: “Değiştir”e dokunun.

Adım 5: Parlak, Koyu, Düz Renkler ya da Fotoğraflarım’dan birini seçin.

Adım 6: Açılan galeriden istediğiniz duvar kağıdını seçin.

Adım 7: “Duvar Kağıdını Ayarla”ya dokunun

Adım 8: ”Bu sohbet için” seçeneğini işaretleyip “Tamam”a dokunun.

WhatsApp’in sohbete özel duvar kağıdı özelliğini şu an için sınırlı sayıda kullanıcı için kullanıma sunduğu biliniyor. Özelliğin yakın zamanda tüm kullanıcıların kullanımına açılması bekleniyor.







